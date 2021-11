Impfstoff: Biontech-Aktie, Valneva-Aktie und Moderna-Aktie mit 4 wichtigen News

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Impfstoff-Aktien zählen seit Pandemieausbruch im Dezember 2019 weiterhin zu den großen Gewinnern. Endgültig überstanden ist sie wahrscheinlich erst dann, wenn weltweit ein Großteil der Menschen mit einem wirksamen Impfstoff versorgt ist. Bis dahin können sich immer wieder neue Virusvarianten bilden, deren Wirkung nicht absehbar ist. Zuletzt entstand mit Omikron eine südafrikanische Version, was die Impfstoff-Werte nochmals steigen ließ.

1. Biontech untersucht Omikron-Variante

Biontech (WKN: A2PSR2) hat bereits seine Arbeit aufgenommen und prüft im Labor, ob sein Impfstoff einen genügenden Schutz vor der Omikron-Variante bietet. Dabei werden den geimpften Personen Antikörper-Seren entnommen, die im Labor mit dem Virus konfrontiert werden, um die neutralisierende Wirkung festzustellen.

Bereits in der kommenden Woche rechnet Biontech mit ersten Ergebnissen. Parallel dazu begann das Unternehmen mit der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs, um im Fall der Fälle keine Zeit zu verlieren.

2. Biontech zieht Impfstoff-Lieferung vor

Biontech zieht zudem die Lieferung von 2,9 Mio. Comirnaty-Dosen um eine Woche vor. Grund ist die aktuell steigende Zahl von Impfungen. So erhalten viele Menschen eine Auffrischungs- und andere ihre Erstimpfung. Zwar liegt in Deutschland keine Impfstoffknappheit vor, doch viele Bürger ziehen Biontech Moderna (WKN: A2N9D9) vor.

In beiden Fällen handelt es sich allerdings um einen mRNA-Impfstoff mit ähnlich hoher Wirksamkeit. Zudem haben Untersuchungen ergeben, dass die Verwendung verschiedener Impfstoffe den Schutz sogar erhöhen kann. Deutschland erhält noch in diesem Jahr (2021) 30 Mio. Moderna-Dosen.

3. Valneva gibt neue Impfstoff-Kooperation bekannt

Valneva (WKN: A0MVJZ) hat mit der in Dessau-Roßlau ansässigen IDT Biologika eine Produktionspartnerschaft für seinen COVID-19-Impfstoff geschlossen. Das Unternehmen kann so seine Kapazitäten und Verkaufsmengen deutlich steigern, was bei der Aktie zu einem weiteren Kursanstieg führte. Valneva produziert darüber hinaus im schottischen Livingston und in Solna (Schweden).

Zuletzt hatte die Europäische Kommission bei Valneva eine Bestellung über 60 Mio. Dosen VLA2001 in Auftrag gegeben. Die Studienergebnisse zum Totimpfstoff werden derzeit in einem rollierenden Verfahren von den Zulassungsbehörden überprüft.

4. Moderna präsentiert Omikron-Strategie

Biontech und Moderna bereiten sich bereits seit Monaten auf mögliche Virusvarianten vor. Moderna stellte deshalb kurzfristig seinen Impfstoff-Plan hinsichtlich der Omikron-Variante vor.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir bei der Bekämpfung der Pandemie unbedingt proaktiv handeln müssen, wenn sich das Virus weiterentwickelt. Die Mutationen der Omikron-Variante sind besorgniserregend, und seit einigen Tagen arbeiten wir so schnell wie möglich an der Umsetzung unserer Strategie zur Bekämpfung dieser Variante. Wir haben drei Verteidigungslinien, die wir parallel vorantreiben: Erstens haben wir bereits einen höher dosierten Booster von mRNA-1273 (100 µg) evaluiert, zweitens untersuchen wir bereits zwei multivalente Booster-Kandidaten in der Klinik, die darauf ausgelegt sind, Mutationen wie die in der Omikron-Variante aufgetauchten zu antizipieren, und die Daten werden in den kommenden Wochen erwartet, und drittens treiben wir einen Omikron-spezifischen Booster-Kandidaten (mRNA-1273.529) rasch voran“, so Modernas CEO Stéphane Bancel.

Der Artikel Impfstoff: Biontech-Aktie, Valneva-Aktie und Moderna-Aktie mit 4 wichtigen News ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Moderna.

Motley Fool Deutschland 2021