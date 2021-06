Impfstoff: 3 News von der Biontech-Aktie und 1 von der Curevac-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Viele Unternehmen haben sich an der Entwicklung eines COVID-19- Impfstoffs versucht und sind frühzeitig gescheitert. Die Ergebnisse zeigen, dass eine erfolgreiche Entwicklung keinesfalls eine Selbstverständlichkeit darstellt und sehr viel Wissen notwendig ist.

Biontech (WKN: A2PSR2) gehörte zu den ersten Firmen, die einen wirksamen Impfstoff auf den Markt bringen konnten. Und auch zuletzt berichtete das Mainzer Unternehmen über weitere positive Entwicklungen.

1. Biontech-Impfstoff wirkt gegen Varianten

Alle Bemühungen wären umsonst, wenn die entwickelten Impfstoffe nicht gegen die neuen Coronavirus-Varianten schützen würden. Doch in den meisten Fällen zeigen sie auch hier eine zufriedenstellende Wirkung. Im Labor kann in relativ kurzer Zeit überprüft werden, ob ein Impfstoff gegen die neuen Varianten ebenfalls eine Antikörperbildung hervorruft.

Die Universität zu Texas aus Galveston hat dazu von 15 vollständig mit Biontech geimpften Menschen 20 Blutproben entnommen. Anhand dieser wurde die Wirksamkeit gegen die indische (B.1.617.2) und die nigerianische Variante (B.1.525) untersucht. Im Ergebnis stellten die Wissenschaftler zwar eine geringere Impfstoffwirksamkeit als beim Ursprungsvirus fest, doch sie fiel immer noch hoch genug aus, um genügend Schutz zu bieten.

2. USA und G7 möchten Impfstoff spenden

Die USA haben angekündigt, 500 Mio. Biontech-Impfdosen zu kaufen, um sie ärmeren Ländern und Afrika zu spenden. Dabei sollen noch in diesem Jahr 200 Mio. und 2022 weitere 300 Mio. Dosen geliefert werden.

Zudem einigten sich die G7-Staaten darauf, ärmere Länder stärker mit Impfstoff zu unterstützen. Laut Abschlussmitteilung werden sie zunächst 2 Mrd. Dosen zur Verfügung stellen.

Grund ist die Angst vor neuen, möglicherweise unkontrollierbaren Mutationen aus nicht geimpften Ländern, die auch vor geimpften Industrienationen nicht haltmachen würden. Deshalb sollen weltweit möglichst schnell mindestens 70 % der Menschen die Möglichkeit einer Impfung erhalten.

3. Vietnam lässt Biontech-Impfstoff zu

Vietnam hat nach AstraZeneca (WKN: 886455), Russlands Sputnik V und dem chinesischen Sinopharm nun auch Biontechs Impfstoff zugelassen. Das Land möchte noch im dritten Quartal 2021 31 Mio. Dosen von Biontech beziehen.

In Vietnam hat bisher nur etwa 1,5 % der Bevölkerung eine Impfung erhalten (13.06.2021). Nur 0,1 % sind vollständig geimpft. Während in vielen Ländern die Todeszahlen stark sinken, sind sie in Vietnam zuletzt auf niedrigem Niveau deutlich angestiegen.

1. Curevac bestellt neuen Entwicklungsvorstand

Curevac (WKN: A2P71U) musste zuletzt die Veröffentlichung seiner Studienergebnisse verschieben. Dennoch wäre nach allen bisherigen Daten eine Unbrauchbarkeit des entwickelten Impfstoffes am Ende eine sehr große Überraschung.

Unterdessen setzt Curevac die Entwicklung zu einem integrierten Biopharma-Unternehmen weiter fort. Dafür wird ab 1. August 2021 mit Dr. Klaus Edvardsen eigens ein neuer Chief Development Officer eingestellt. Zuvor war er unter anderem als Senior Vice President und Head of Global Oncology Development bei Merck KGaA (WKN: 659990) und als Senior Vice President und Head of Global Medicines Development Oncology bei AstraZeneca beschäftigt.

Impfstoff: 3 News von der Biontech-Aktie und 1 von der Curevac-Aktie

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

