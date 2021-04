Impfschadenversicherung - asspario Versicherungsdienst AG startet mit eigenständiger Impfschadenabsicherung

Bad Kreuznach (ots) - Ab sofort startet die asspario Versicherungsdienst AG mit ihrer Impfschadenversicherung.Die aktuelle Situation hinsichtlich der neuen COVID-19 Impfstoffe hat das Thema Impfung erneut stärker in den Fokus gerückt.Arne Buchhop, Vorstandsmitglied der asspario: "Impfen ist sehr wichtig, insbesondere in der jetzigen Situation. Daher sollte sich auch jeder unbedingt zeitnah für die Impfungen registrieren."Dieser Tarif richtet sich an all jene, welche die Restrisiken einer in Deutschland zugelassenen Impfung absichern möchten.Egal ob Masern-Impfung bei Kindern oder um die Hepatitis-Impfung für den nächsten Urlaub - das Risiko einen sog. Impfschaden zu erleiden ist heutzutage sehr gering - dennoch gibt es aber immer wieder, teils leider auch stärkere Impfreaktionen, welche zu Ausfällen, Einschränkungen oder dauerhaften Beeinträchtigungen führen können.Die am Markt erhältlichen Absicherungen gegen Impfschäden sind immer nur im Rahmen der Unfallversicherung erhältlich. Die asspario Impfschadenversicherung ist die zurzeit einzige Lösung, die ausschließlich die Folgen von Impfschäden versichert. "Mit der Impfschadenversicherung wollen wir eine finanzielle Absicherung für den Fall der Fälle bieten, die gleichzeitig aber preislich sehr attraktiv ist", erläutert Vorstandsmitglied Frank Löffler.Der Kunden hat die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Versicherungssummen von 20.000 Euro bis maximal 60.000 Euro. Im Rahmen der Absicherung leistet die asspario-ISV wie folgt:- Krankentagegeld (Auffüllung auf 100% des Nettogehalts)- Krankenhaustagegeld ab dem 3. Tag einer vollstationären Behandlung- Mehrkosten bis maximal 500 Euro- Invaliditätsleistung in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme ab 20% Invalidität- Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten VersicherungssummeEin weiteres Highlight ist die Mehrleistung für Kinder. Erleiden Kinder in der Folge eines Impfschadens eine Invalidität von mehr als 50% wird eine zusätzliche Invaliditätsleistung in Höhe von 100% der vereinbarten Versicherungssumme mit Vollendung des 18. Lebensjahres in Form einer Rente geleistet.Als Kunde zahlt man den Beitrag nur einmalig und hat ab seiner nächsten Impfung nach Abschluss des Tarifes für 36 Monate den gewünschten Schutz.Das Produkt erhält man direkt über die asspario oder exklusiv bei allen Vermittlern der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. "Wir freuen uns, die Fonds Finanz hierbei als starken Partner für die Markteinführung der asspario Impfschadenversicherung gewonnen zu haben.", so Arne Buchhop.Ebenfalls gibt es direkt über die asspario auch die Möglichkeit für Firmen, ihren Mitarbeitern per Kollektivvertrag die Absicherung zu ermöglichen.Bei Fragen steht Ihnen das Service Team der asspario gerne zur Verfügung.www.asspario.de/impfschaden, www.fondsfinanz.deÜber assparioDie asspario Versicherungsdienst AG, Bad Kreuznach, bietet seit August 2016 innovative Sach- und Gewerbe-Versicherungen. Das Unternehmen ist als Assekuradeur aufgestellt und hat sein Geschäftsmodell auf digitale Prozesse aufgebaut. Aktuell verwaltet die asspario rund 60.000 Verträge mit einem Bestandsvolumen von rund 6,70 Mio. Euro. Die Bayerische Prokunde AG hält 100 Prozent des Kapitals an asspario.Pressekontakt:asspario Versicherungsdienst AGRiegelgrube 5a55543 Bad KreuznachAnsprechpartner: Arne BuchhopMobil: 0172-6195826Original-Content von: asspario Versicherungsdienst AG, übermittelt durch news aktuell