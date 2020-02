Impfen ist so wichtig wie nie - Kommentar von Christian Latz

Berlin (ots) - Ab dem 1. März gilt in Deutschland die Impfpflicht gegen Masern.Alle Kinder in Kitas und Schulen gehen, sowie deren Lehrer und Erzieher, dienach 1970 geboren wurden, müssen nun eine Impfung gegen das Virus nachweisen.Lange wurde darüber gestritten, ehe der Bundestag im November dieMasernimpfpflicht beschloss. Kritiker sprechen von einem Eingriff in dasGrundrecht auf die körperliche Unversehrtheit, einer Beschränkung derPersönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Ein schwerer Vorwurf.Masern sind hoch ansteckend. Bei bis zu einem von drei Patienten tretenschwerwiegende Komplikationen durch das Virus auf. Die Krankheit kann Lungen-oder Hirnhautentzündung auslösen und tödlich enden. Auch langfristig bleibt dasImmunsystem von Betroffenen geschwächt.Zwar hat jeder Mensch ein Recht, diese Gefahr für sich in Kauf zu nehmen. Nichtjedoch, durch sein Handeln jene mit einer Masernansteckung zu gefährden, diesich selbst nicht davor schützen können, wie etwa Säuglinge, die noch zu jungfür die Impfung sind.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4534077OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell