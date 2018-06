Impfen in der Apotheke: bessere Quote, weniger Kosten, geteilte Meinung / Gutachten und Umfragen liefern Debattenbeitrag zur Impfquote in Deutschland

Berlin (ots) - Grippeschutzimpfungen in der Apotheke erhöhen dieImpfquote und reduzieren die volkswirtschaftlichen Kosten durchvermiedene Erkrankungen. Das ist das Ergebnis einergesundheitsökonomischen Analyse der May + Bauer GbR im Auftrag desBundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH). Laut einesberechneten Szenarios könnte die Impfrate mittelfristig von 25 auf 37Prozent gesteigert werden, was 9,9 Millionen mehr Geimpfte, 905.000weniger Grippeerkrankte und 18.700 vermiedene Krankenhaustagebedeuten würde. "Arztbesuche sind für Patienten oftmals mit längerenAnfahrten und Wartezeiten verbunden. Würde eine Grippeimpfung in derApotheke stattfinden, wäre die Hemmschwelle zur Impfung für vielePatienten niedriger", sagt der Gesundheitsökonom und Mitverfasser desGutachtens, Prof. Dr. Uwe May. "Ein Blick in das europäische Ausland,wo Impf-Switches bereits durchgeführt wurden, lässt erwarten, dassImpfen in der Apotheke auch in Deutschland die Impfquote positivbeeinflussen würde", ergänzt May.Um die Akzeptanz für Impfungen in Apotheken zu ermitteln, hat derBAH drei repräsentative Umfragen unter Apothekern, Ärzten und derBevölkerung beauftragt. 47 Prozent der Apotheker befürworten dieEntlassung von Impfstoffen aus der Verschreibungs- in dieApothekenpflicht, wobei der Apotheker zukünftig die Impfung vornehmensollte. Bei den Ärzten sind es 28 Prozent. "Die verhältnismäßig hoheZustimmungsrate hat uns überrascht, da Impfen in der Apotheke für dieeine Gruppe mehr Verantwortung und Aufwand und für die anderemöglicherweise den Verlust an Behandlungsbreite bedeuten würde. Diebefragten Stakeholder stehen dem Thema somit deutlichaufgeschlossener gegenüber als vermutet", kommentiert Prof. Dr. NielsEckstein von der Hochschule Kaiserslautern, der die Umfragenwissenschaftlich begleitet hat.Auch die deutsche Bevölkerung ist geteilter Meinung: 43 Prozenthalten Impfungen durch einen geschulten Apotheker nach einerausführlichen Impfberatung für sinnvoll, während sich 46 Prozentdagegen aussprechen. Das ist das Ergebnis desBAH-Gesundheitsmonitors, einer repräsentativen Befragung durch dasMarktforschungsinstitut Nielsen. Die Befürworter von Impfungen in derApotheke sehen darin eine deutliche Zeitersparnis (79 Prozent) undwürden einem speziell geschulten Apothekenpersonal vertrauen (80Prozent). Dabei wäre es für 79 Prozent wichtig, dass Impfungen in derApotheke nur mit geringen oder gar keinen Kosten verbunden wären."Impfen in der Apotheke ist neben einer besseren Aufklärung eineMöglichkeit, die Impfquote in Deutschland zu verbessern und dadurchKosten für die Volkswirtschaft zu reduzieren. Die Ergebnisse aus denBefragungen und dem Gutachten zeigen, dass die Debatte an Fahrtaufnimmt", sagt Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft beimBAH. "Um das Impfen in der Apotheke zu ermöglichen, müsste eine nochbreitere Akzeptanz bei den Heilberuflern und in der Bevölkerunggeschaffen werden. Zudem müssten die Apotheker dafür ausgebildetwerden und über geeignete Räume verfügen. Methodik der ApothekerbefragungDie Umfrage wurde von der Deutschen Apotheker Zeitung inKooperation mit der Hochschule Kaiserslautern und dem Bundesverbandder Arznei-mittel-Hersteller e.V. (BAH) umgesetzt | Insgesamt nahmen940 Personen teil, darunter 752 Apotheker(innen) | Durchführung:Online | Zeitraum: September / Oktober 2017Methodik der ÄrztebefragungDie Umfrage wurde von der ÄrzteZeitung in Kooperation mit derHochschule Kaiserslautern und dem Bundesverband derArzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) umgesetzt | Insgesamt nahmen 540Leser der ÄrzteZeitung teil | Durchführung: Online und per Fax |Zeitraum: Dezember 2017 / Januar 2018Methodik BAH-GesundheitsmonitorDie Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut Nielsen im Auftragdes Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)durchgeführt | Gesamtstichprobe: 1.000 Personen ab 15 Jahren |Durchführung: Telefoninterviews | Zeitraum: November / Dezember 2017 Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deAngelina GromesReferentin Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-123gromes@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell