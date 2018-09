Impf-Mythen: Viele Menschen sind verunsichert (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Die Skepsis gegenüber Impfungen ist bei vielen Menschen aufVerunsicherung zurückzuführen. Wichtige Faktoren dabei seien zu wenigWissen - oder im Gegenteil ein Übermaß an widersprüchlichenInformationen über Impfrisiken, sagt die Psychologin und Professorinfür Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, CorneliaBetsch, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Ich habe sowahnsinnig viele Informationen zusammengesucht, dass sich vielewidersprechen und ich am Ende nicht mehr weiß, wem ich glauben oderwas ich tun soll." Viele Menschen suchen laut Betsch im Internet nachFakten "und geraten leider oft viel zu leicht an falscheInformationen". Oft sei es schwierig, falsche von richtigenInformationen zu unterscheiden. "Zumal es Internetseiten vonImpfgegnern gibt, die auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, alswürden sie dem Laien die Fachliteratur endlich mal verständlicherklären. In Wirklichkeit picken sie sich aber nur das heraus, wasihre Sicht stützt." Ein deutliches Warnzeichen sei, wenn auf derWebsite Verkaufsziele verfolgt und Bücher oder irgendwelcheMittelchen angeboten würden, "auch wenn Verschwörungstheorien oderabsolute Aussagen über Wahrheit oder Heilung bemüht werden", so dieExpertin.Zum Thema Impfen halten sich hartnäckig viele Mythen. Dabeigehören Impfstoffe zu den am besten geprüften Arzneimitteln. Bevorsie auf den Markt kommen und von der Ständigen Impfkommission (Stiko)empfohlen werden, müssen sie nicht nur zeigen, dass sie gutverträglich sind. "Sie müssen sich in klinischen Studien und späterauch unter Alltagsbedingungen bewähren", betont Professor KlausCichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschlandfür die Impfstoff-Sicherheit zuständig ist. Schwere Komplikationensind laut Cichutek extrem selten. Studien widerlegen zudem einen vonmanchen Impfgegnern behaupteten Zusammenhang zwischen Allergien oderMultipler Sklerose und Impfungen.In der neuen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser allewichtigen Fakten rund um Impfungen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell