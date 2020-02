Imperial Metals: Was tun?

Für die Aktie Imperial Metals aus dem Segment "Materialien" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 15.02.2020, 06:13 Uhr, ein Kurs von 1.77 CAD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Imperial Metals auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Imperial Metals beläuft sich mittlerweile auf 2,22 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,74 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,62 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,97 CAD. Somit ist die Aktie mit -11,68 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Imperial Metals als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Imperial Metals vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 14,94 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1,74 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Imperial Metals mit einer Rendite von -3,05 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,74 Prozent. Auch hier liegt Imperial Metals mit 1,69 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.