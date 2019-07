Imperial Brands und Hospitality Properties Trust: 2 Dividendenaktien mit über 8 % Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Zuverlässige Dividendenaktien sind ein Traum für all diejenigen, die, wieso auch immer, von ihren regelmäßigen Ausschüttungen zumindest einen Teil ihres Lebensunterhaltes bestreiten möchten. Denn immerhin sind insbesondere solche Investoren auf ein hohes, verlässliches Maß angewiesen, um nicht auf einmal Ebbe im Portemonnaie zu haben.

Leider sind viele zuverlässige Dividendenaktien, insbesondere Dividendenaristokraten, jedoch häufig hoch bewertet und werfen daher lediglich kleinere Dividendenrenditen ab. Doch das muss nicht sein!

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf Imperial Brands (WKN: 903000) und Hospitality Properties Trust (WKN: 896887), die unterm Strich beide sehr zuverlässige Dividenden ausschütten – und hierbei auf Dividendenrenditen von über 8 % pro Jahr kommen.

Imperial Brands mit über 9 % Dividendenrendite

Eine erste spannende Dividendenaktie in diesem Sinne ist zunächst die von Imperial Brands. Doch, einen Moment, denn genauer gesagt handelt es sich hierbei sogar um eine Aktie, die über 9 % Dividendenrendite ausschüttet.

Die zuletzt gezahlte Dividende in Höhe von 1,88 Pfund Sterling je Anteilsschein für 2018 entspricht bei einem aktuellen Kursniveau von 19,83 Pfund Sterling (09.07.2019, maßgeblich für alle Kurse) nämlich genau genommen einer Dividendenrendite in Höhe von 9,48 % – durchaus ein interessanter Wert.

Imperial Brands zählt hierbei jedoch nicht bloß zu den hohen Ausschüttern, sondern auch zu den zuverlässigen. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre erhöhte die Aktie die eigene Dividende gemäß der eigenen Dividendenpolitik immer Pi mal Daumen um 10 % pro Jahr. Das hat in diesem Zeitraum durchaus zu einem beeindruckenden Dividendenwachstum geführt.

Mit dieser Dividendenpolitik soll nun zwar Schluss sein, denn Imperial Brands möchte künftig etwas flexibler bei der eigenen Dividende agieren. Dennoch könnten hier auch weiterhin hohe und beständige Dividenden lauern, auch wenn das Wachstum zunächst in Anbetracht des Gegenwindes gegen die Zigarettenindustrie ein wenig auf der Stelle tritt.

Wer jedoch auf der Suche nach einer interessanten, hohen Dividende ist und wer die aktuellen Probleme der Zigarettenindustrie für übertrieben hält, könnte hier durchaus vor einer interessanten, langfristigen, wenngleich auch etwas spekulativen Chance stehen.

Hospitality Properties – ein REIT mit über 8 % Dividendenrendite

Eine etwas zuverlässigere und weniger krisenbehaftete Aktie könnte hingegen die von Hospitality Properties Trust sein. Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust (REIT), der vornehmlich in Hotels und sogenannte Travel Center in den USA investiert. Momentan gehören 326 Hotels sowie 199 Reise-Stopps zum Portfolio des REIT – der somit durchaus diversifiziert ist.

Natürlich unterliegt das Hotel- und Reisegewerbe ebenfalls gewissen konjunkturellen Schwankungen, denn Menschen neigen dazu, in Summe weniger zu reisen, wenn sie den Gürtel künftig etwas enger schnallen müssen. Nichtsdestoweniger könnte hier trotz dieser Anfälligkeit für konjunkturelle Zyklen eine interessante, langfristige Dividendenchance lauern.

Hospitality Trust schüttet nämlich inzwischen seit 38 Quartalen eine zumindest stets konstante sowie moderat wachsende Dividende aus, was eine weitere Messlatte auch für künftige Dividenden sein könnte. Zuletzt belief sich die Ausschüttungssumme je Aktie auf 0,54 US-Dollar, was bei einem momentanen Kursniveau von 25,21 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 8,56 % entsprechen würde.

Positiv zu werten ist zudem, dass der REIT derzeit lediglich rund die Hälfte seiner Funds from Operations für die aktuelle Dividende aufwenden muss. Sprich, trotz aller Sorgen um die aktuelle konjunkturelle Lage sowie eines möglichen Abschwungs auch im Reisegewerbe könnte die Dividende selbst bei einem operativen Einbruch gegenwärtig zumindest einen gewissen Sicherheitspuffer für derartige Abschwünge besitzen.

8 % nicht ohne Risiko, aber …

Wie wir daher letztlich sehen, wird man als Investor eine Dividendenrendite von 8 % nie ganz ohne Risiko bekommen. Zumindest die Aktien von Imperial Brands sowie Hospitality Properties Trust haben mit kleineren oder auch größeren Baustellen zu kämpfen, die man als Investor gewiss ernst nehmen sollte.

Langfristig könnten diese Probleme allerdings durchaus gelöst werden beziehungsweise zumindest ordentlich in die jeweiligen Aktienkurse eingepreist sein, weshalb sich hier vielleicht ein genauerer Foolisher Blick lohnen könnte.

