Imperial Brands investiert 123 Mio. US-Dollar in Auxly Cannabis Group

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die Aktien der Auxly Cannabis Group (WKN:A2DRE4) stürzten am 25. Juli um mehr als 20 % ab, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass Imperial Brands (WKN:903000) etwa 123 Mio. US-Dollar im Austausch für Wandelschuldverschreibungen investieren werde, die dem Tabakriesen eine fast 20%ige Beteiligung an dem kanadischen Cannabis-Unternehmen verschaffen könnten.

Als Teil der Vereinbarung erhält Auxly globale Lizenzen für die Vaping-Technologie von Imperial Brands für den Cannabis-Konsum und den Zugang zu seinen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen im Bereich Dampf. Auxly wird auch eng mit einem Team von Imperial Brands zusammenarbeiten, um ein „Portfolio an neuen und verbesserten Dampfprodukten und -marken“ zu entwickeln. Darüber hinaus wird Auxly der exklusive Partner von Imperial Brands für die „zukünftige Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, den Verkauf und Vertrieb von Cannabis-Produkten jeglicher Art an jedem Ort der Welt“ sein.

„Diese große Investition von Imperial Brands wird die Fähigkeit von Auxly verbessern, weiterhin unsere Geschäftspläne zu erfüllen und unsere Wachstumsinitiativen zu beschleunigen, um unser Portfolio an Marken-Derivaten zu erweitern“, sagte Auxly-Präsident Hugo Alves in einer Pressemitteilung. „Der Zeitpunkt ist ideal, da wir uns darauf vorbereiten, unser Portfolio an innovativen Cannabis-Produkten nach der Legalisierung von Lebensmitteln, Extrakten und topischen Produkten im Laufe dieses Jahres auf den kanadischen Markt zu bringen.“

Als Gegenleistung für seine Barinvestition in Höhe von 123 Mio. US-Dollar erhält Imperial Brands eine Schuldverschreibung, die über die Laufzeit von drei Jahren jederzeit in 19,9 % des Aktienkapitals von Auxly zu einem Wandlungspreis von 0,81 US-Dollar pro Aktie umgewandelt werden kann. Wenn Imperial Brands die Schuldverschreibung nicht in Auxly-Aktien umwandelt, wird das Darlehen am Ende der Laufzeit vollständig zurückgezahlt.

Der Abschluss der Transaktion wird zum dritten Quartal 2019 erwartet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Jetzt neu: kostenlose Studie Cannabis – Der grüne Rausch Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat – du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Die neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis – Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom ... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und am 25.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019