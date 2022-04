Imperial Brands Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Der Imperial Brands-Kurs wird am 01.04.2022, 10:32 Uhr an der Heimatbörse London mit 1615.12 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Tabak".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Imperial Brands-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Imperial Brands liegt mit einem Wert von 6,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 82 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Tabak" von 35,76. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Imperial Brands-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1916,5 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1610,5 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Imperial Brands eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.