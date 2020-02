Imperial Brands Aktie: Das war ganz knapp!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Am Montag sah es noch so aus, als sei die Aktie von Imperial Brands endgültig am Ende angekommen. Nach heftigen Kursverlusten fiel der Titel bis auf 20,05 Euro und war auf dem besten Wege, die sowohl charttechnisch als auch psychologisch relevante Marke bei 20 Euro nach unten zu durchschreiten. Am Dienstag meldeten sich jetzt jedoch die Bullen zurück und verhinderten vorerst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



