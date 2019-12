Imperial Brands Aktie: Das war 2019 für alle Aktionäre wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Wie die meisten anderen Tabakkonzerne setzt auch Imperial Brands seit einiger Zeit verstärkt auf E-Zigaretten. In diesem Bereich konnte auch lange Zeit ein ansehnliches Wachstum erreicht werden. Das änderte sich jedoch im Jahr 2019, als in den USA mehr und mehr Meldungen über Todesfälle im Zusammenhang mit E-Zigaretten bekannt wurden. Mehr und mehr Verbraucher wendeten sich in der Folge von E-Zigaretten



