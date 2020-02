Imperial Brands Aktie: Das könnte bitter enden!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Zum Wochenende steht die Aktie von Imperial Brands am Abgrund. Nächste Woche könnte sie schon einen Schritt weiter sein. Am Freitag verlor der Titel um 1,07 Prozent an Wert und stürzte dadurch auf 20,80 Euro herab. Damit fehlt nicht mehr viel, um die wohl letzten charttechnischen Unterstützungen zu testen. Besondere Bedeutung kommt der 20-Euro-Marke und dem knapp darunterliegenden 52-Wochen-Tief bei 19,56 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



