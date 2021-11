Imperial Brands Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Imperial Brands, die im Segment "Tabak" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.11.2021, 13:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 1561.83 GBP.

Unser Analystenteam hat Imperial Brands auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Imperial Brands-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Imperial Brands vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1985,25 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 28,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1545 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Imperial Brands eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Imperial Brands zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Imperial Brands ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Imperial Brands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,03, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,83, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.