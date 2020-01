Imperial Brands Aktie: Jetzt sind die Bullen gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Zur Freude der eigenen Anleger konnte Imperial Brands sich am Freitag an der Börse deutlich verbessern. Die Aktie des viertgrößten Tabakkonzerns verbesserte sich um knapp 1,7 Prozent, womit die Kurse bis auf 24,32 Euro anstiegen. Damit erreicht das Papier ein sehr interessantes Niveau und es könnte sich lohnen, es in der nächsten Woche genauer im Auge zu behalten.

Geht da noch was?

