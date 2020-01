Impeachment-Verfahren fortgesetzt - Ankläger präsentieren weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Anklagevertreter haben am Donnerstag ihre Eröffnungsplädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump fortgesetzt.



Die sogenannten Impeachment-Manager hatten bereits am Mittwoch in einer knapp neunstündigen Sitzung bis in den späten Abend (Ortszeit) ihre Vorwürfe gegen Trump präsentiert. Insgesamt haben sie über drei Tage verteilt bis zu 24 Stunden Zeit zu versuchen, die Senatoren von der Stichhaltigkeit ihrer Vorwürfe gegen Trump zu überzeugen.

Trump ist erst der dritte Präsident in der US-Geschichte, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren im Senat geführt wird. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben ihn wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen im Kongress angeklagt. Die Entscheidung über diese Vorwürfe liegt beim Senat, der bei einem Amtsenthebungsverfahren die Rolle eines Gerichts einnimmt. Wegen der republikanischen Mehrheit im Senat ist es extrem unwahrscheinlich, dass Trump am Ende des Amtes enthoben werden könnte./jac/DP/stw