Impax Asset Management: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Für die Aktie Impax Asset Management stehen per 03.08.2018 276,5 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Impax Asset Management zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Die Aussichten für Impax Asset Management haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Impax Asset Management-Aktie beträgt dieser aktuell 174,57 GBP. Der letzte Schlusskurs (276,5 GBP) liegt damit deutlich darüber (+58,39 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Impax Asset Management somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (212,78 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+29,95 Prozent Abweichung). Die Impax Asset Management-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Impax Asset Management auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Impax Asset Management als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Impax Asset Management-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 276,5 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Impax Asset Management weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,19 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Asset Management") von 4,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,71 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.