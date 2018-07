Impatriate-Management: BDAE bietet exklusives Whitepaper zum Downloaden

--------------------------------------------------------------Zum Whitepaperhttp://ots.de/FMGAmH--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Die erst kürzlich erschienene Fachkräfteanalyseder Bundesagentur für Arbeit zeigt es deutlich: In Deutschland fehlenweiterhin immer mehr Beschäftigte. Dieser vorherrschendeFachkräftemangel und eine stetig wachsende internationale Beziehungerfordern eine steigende Mobilität und Flexibilität von Mitarbeitern.Neben dem Einsatz deutscher Mitarbeiter, in beispielsweiseausländischen Tochtergesellschaften, gewinnt die Entsendung vonMitarbeitern aus dem Ausland nach Deutschland eine immer größereBedeutung.Unternehmen profitieren von professionellem Impatriate-ManagementFür Personalabteilungen ergeben sich dabei neue Herausforderungendurch das notwendige Impatriate-Management. In vielen Unternehmenexistieren noch keine genauen Prozesse für die Eingliederungausländischer Mitarbeiter im Unternehmen, und es ist zu beobachten,dass der Irrglaube vorherrscht, dass das Unternehmen im Heimatlanddes Impats für den reibungslosen Ablauf des Einsatzes sorgt. Dabeiwerden organisatorische und insbesondere rechtliche Hürden übersehen,die im Einsatzland auftreten und zu folgenschweren Konsequenzen fürdas Unternehmen als auch für den Mitarbeiter und dessen Familieführen können.Auswirkungen auf Global-Mobility-Prozesse werden erörtertDie BDAE Gruppe hat in einem exklusiven Whitepaper die wichtigstenThemen, die bei einem kurz-, mittel- und langfristigen Einsatzausländischer Mitarbeiter in Deutschland zu berücksichtigen sind,zusammengefasst. Darin erhalten Personalverantwortliche einenÜberblick über das komplizierte deutsche Aufenthaltsrecht sowie überrelevante arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlicheGesetzgebungen.Darüber hinaus bietet das kostenfreie Whitepaper eineZusammenfassung der wichtigsten Zahlen und Fakten rund umausländische Gäste und Fachkräfte inklusive grafisch aufbereiteterStatistiken. Mehrere Experten-Interviews verdeutlichen Hürden undRisiken, die bei der Gestaltung eines Personaltransfers nachDeutschland entstehen könnten.Pressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell