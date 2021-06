Impact Investment: Katjes Greenfood öffnet sich mit Crowd-Funding-Kampagne erstmals für Investoren

Düsseldorf (ots) - Das Beteiligungsunternehmen Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), Schwesterunternehmen des bekannten Süßwarenherstellers Katjes, bietet ab sofort und zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte Investoren die Möglichkeit, die nachhaltige Revolution der Lebensmittelindustrie im Rahmen einer innovativen Crowd-Funding-Kampagne zu unterstützen.Dafür bietet Katjes Greenfood den Investoren mit einem qualifiziert nachrangingen Darlehen mit möglicher Bonusverzinsung die Gelegenheit, am Wachstum von Katjes Greenfood und ihrer Beteiligungen zu partizipieren. Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Verzinsung von 5 % p.a. Im Falle eines Exits aus einer der von Katjes Greenfood gehaltenen Beteiligungen erhält der Anleger zusätzlich eine einmalige Bonusverzinsung.Katjes Greenfood ist der Überzeugung, dass die Zukunft unserer Ernährung pflanzenbasiert sein wird und unterstützt als Kapitalgeber innovativ und nachhaltig arbeitende Food-Startups. Beispiele wie Beyond Meat oder Oatly zeigen eindrucksvoll, dass es Startups im Vergleich zu etablierten Konzernen oft besser gelingt, neue Trends aufzugreifen und erfolgreich am Markt zu etablieren. Als aktiver Investor bietet Katjes Greenfood seinen Beteiligungen in Europa und den USA individuelle Beratung und gezielten Knowhow-Transfer an, um deren Geschäfts- und Wertentwicklung aktiv zu unterstützen. Zu den Portfoliounternehmen zählen unter anderem bekannte Marken wie Veganz, The Rainforest Company, Haferkater und VEGDOG.Damit führt Katjes Greenfood die Pionierarbeit des bekannten Süßwarenherstellers Katjes in Sachen Nachhaltigkeit fort. Bereits seit 2016 ist hier das gesamte Sortiment ausschließlich vegetarisch bzw. vegan und wird seit 2021 auch komplett klimaneutral produziert.Weitere Informationen sowie ein Film über Katjes Greenfood und das Investmentangebot stehen auf der Internetseite www.invest-katjesgreenfood.de zur Verfügung.Über Katjes GreenfoodDie rechtlich selbstständige Katjesgreenfood GmbH + Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH + Co. KG die Katjes Gruppe. Als international agierende Beteiligungsgesellschaft liegt ihr Investmentfokus auf innovativen Startups, deren pflanzenbasierte Produkte zum Wandel des Lebensmittelmarkts vor dem Hintergrund ethischer und nachhaltiger Herausforderungen beitragen.Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.deDer Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.Pressekontakt:Dr. Jesko Thron, thron@katjesgreenfood.deOriginal-Content von: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell