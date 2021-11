Impact Biosystems präsentiert mit Pact ein neuartiges High-Tech-Massagegerät

Boston/München (ots) -Das von renommierten US-Wissenschaftlern geleitete Start-up hat ein zweiteiliges System entwickelt, das mithilfe von Echtzeitdaten den Zustand der Muskeln analysiert und mit individuellen Massagen optimierte Erholung möglich macht.Impact Biosystems, ein amerikanisches Fitness- und Healthtech Start-up mit Sitz in Boston, bringt sein erstes Produkt auf den Markt: Pact - das weltweit erste perkussive Massagesystem, das sich dem individuellen Muskelprofil der Anwendenden anpasst. Von Physiotherapeuten inspiriert, ermöglicht das Pact System eine Massage, die auf den körperlichen Zustand der Benutzenden reagiert - und damit eine deutlich effektivere Erholungsbehandlung als herkömmliche Massagegeräte. Das Pact-System ist ab heute vorbestellbar und wird im zweiten Quartal 2022 ausgeliefert.Das Pact-System lindert Muskelschmerzen und verbessert die Leistungsbereitschaft der Muskeln durch ein datenbasiertes Erholungsprogramm. Dies funktioniert mithilfe der beiden Geräte Pact Sense und Pact Pulse, die über die Pact-App mit dem Smartphone des Benutzers verbunden sind.Personalisierte Muskelerholung nach dem SportIm Gegensatz zu herkömmlichen Massagegeräten auf dem Markt misst Pact den Zustand der Muskeln und empfiehlt auf dieser Basis eine passende Erholungsbehandlung. Mit sechs Sensoren, die pro Scan über 5.000 Messungen durchführen, ermittelt Pact Sense in Echtzeit die Leistungsbereichtschaft, Masse und Steifheit der Muskeln. Mithilfe dieser Daten generiert die Pact-App eine maßgeschneiderte Aufwärm- oder Erholungsroutine für den User, die Pact Pulse dann in Form einer präzisen und optimierten Massage umsetzt."Bestehende Massagesysteme zur Muskelerholung arbeiten fast alle nach dem Motto 'one-size-fits-all'", sagt Bridget Hunter-Jones, Mitgründerin und CEO von Impact Biosystems. "Dabei unterscheiden Menschen sich im Hinblick auf ihre Erholung nach dem Fitnesstraining sehr stark voneinander. Aus diesem Grund haben wir das Pact-System entworfen. Wir sind davon überzeugt, dass eine personalisierte und datenbasierte Erholung nach dem Sport entscheidende Vorteile mit sich bringt."Wissenschaftlich fundierte TechnologieDie Technologie von Impact Biosystems, basiert auf wissenschaftlichen Modellierungstechniken, die wiederum auf die aus dem Ingenieurswesen bekannte Disziplin "System Identification" zurückgehen. Das Prinzip dieser Methode ist es, aus Daten, die aus dynamischen Systemen erhoben werden, mathematische Modelle zu konstruieren. Pact Sense erhebt diese Daten in Form von individuellen Messungen, die wiederum auf einem standardisierten Mess-Schema basieren. Das System stellt dadurch fest, wie Muskeln reagieren und leitet daraus mechanische Muskel-Eigenschaften ab. Sie dienen als Datenbasis, die schließlich in den individuellen Leistungsbereitschafts Index - also das Modell - eingeht. Die Technologie wurde über drei Jahrzehnte von Impact-Biosystems-Mitgründer Ian Hunter entwickelt, der als Maschinenbau-Professor am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätig ist.Zum Launch werden zwei verschiedene Kits von Pact erhältlich sein. Die Standardversion, das Pact Sport Kit für 430EUR sowie die Premiumversion, das Pact Pro Kit für 560EUR, das einen zusätzlichen Batteriegriff, ein Travel Case sowie ein zusätzliches Jahr an Pro App Content und Analytics enthält.Über Impact BiosystemsImpact Biosystems mit Sitz in Boston (USA) ist ein Start-up, das adaptive Hard- und Software für den Gesundheits- und Fitnessbereich entwickelt. Impact Biosystems Mitgründer Ian Hunter, der als Professor für Maschinenbau am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätig ist, arbeitet seit über drei Jahrzehnten an der zugrundeliegenden Technologie.Pressekontakt:Christoph HauselCo-Owner & Managing Directort +49 89 720 137 - 20f +49 89 720 137 - 10e c.hausel@elementc.deOriginal-Content von: Impact Biosystems, übermittelt durch news aktuell