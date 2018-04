Immuntherapie: Vielversprechende Methode im Kampf gegen Krebs (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR Dokumentation "betrifft: Kampf dem Krebs - Was leistet dieImmuntherapie?" / Mittwoch, 23. Mai 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenIm Kampf gegen den Krebs setzen Medizin und Forschung neben denherkömmlichen Therapiemöglichkeiten zunehmend auf das eigeneImmunsystem des Patienten. Mit der "Immuntherapie" soll diesesgestärkt und damit die Krebserkrankung bekämpft werden. Wie diesgenau funktioniert, wo die Methode bereits eingesetzt wird und welcheErfolge sie verspricht, zeigt die "betrifft"-Folge "betrifft: Kampfdem Krebs - Was leistet die Immuntherapie?" Zu sehen am Mittwoch, 23.Mai 2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen.Erste Erfolge bei der Therapie von Haut-, Lungen- und Blutkrebs"Stahl, Strahl und Chemo" waren lange die einzigen Waffen im Kampfgegen den Krebs. Neben Operation, Bestrahlung und Chemotherapie machtnun eine neue Methode Hoffnung: Mit der "Immuntherapie" versuchenMediziner, das eigene Immunsystem des Patienten im Kampf gegen denKrebs einzusetzen. Die meisten Ansätze befinden sich zwar noch imVersuchsstadium - aber schon heute gilt die Immuntherapie als dievielversprechendste neue Methode in der Krebstherapie. Für einigeKrebsformen hat sie auch schon Einzug in die Kliniken gefunden. Vorallem bei Hautkrebs gibt es beeindruckende Erfolge, aber auch dieersten Anwendungen bei Lungen- und Blutkrebs machen Hoffnung."betrifft" stellt die Methode und ihre Einsatzmöglichkeiten vor."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehungdes Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wirdthematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teildes Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondernhinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filmezeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen underzählen Geschichten Einzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Kampf dem Krebs - Was leistet die Immuntherapie?",Mittwoch, 23. Mai 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell