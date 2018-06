Immunodiagnostic: Aktienanalyse vom 30.06.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Immunodiagnostic unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitsausrüstung". Die Immunodiagnostic-Aktie notierte am 28.06.2018 mit 258 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Immunodiagnostic mit einer Rendite von -11,38 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Medical Equipment & Devices"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,32 Prozent. Auch hier liegt Immunodiagnostic mit 23,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Immunodiagnostic dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Immunodiagnostic weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,66 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Medical Equipment & Devices") von 1,73 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,07 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.