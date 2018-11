ImmuPharma: Was bedeutet das für den Kurs?

An der Heimatbörse London notiert ImmuPharma per 18.11.2018, 04:03 Uhr bei 0,17 GBP. ImmuPharma zählt zum Segment "Arzneimittel".

Wie ImmuPharma derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ImmuPharma-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ImmuPharma vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (209 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1038,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,35 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält ImmuPharma eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: ImmuPharma lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für ImmuPharma in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: ImmuPharma erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -89,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um -2,45 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -86,61 Prozent im Branchenvergleich für ImmuPharma bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,5 Prozent im letzten Jahr. ImmuPharma lag 91,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.