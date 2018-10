Immowelt präsentiert den Immobilien-Konjunktur-Index: Immobilienprofis erwarten Ende des Booms

Nürnberg (ots) - Erstmalige Veröffentlichung desImmobilien-Konjunktur-Indexes von Immowelt / Erhebung seit 2011:differenziertes Bild des aktuellen Immobilienbooms /Stimmungsabkühlung seit 2017: Makler sehen Zyklusende nahen /Preisrallye: In deutschen Großstädten steigen die Immobilienpreise inden ersten 3 Quartalen 2018 noch einmal stark anMit dem Immobilien-Konjunktur-Index (IKI) präsentiert die ImmoweltAG die Ergebnisse eines lang angelegten Forschungsprojekts. Bereitsseit 2011 werden die Stimmung und Erwartungen unter deutschenImmobilienprofis erhoben und ausgewertet. Damit ergibt sich einbreites Bild des aktuellen Wohnimmobilienbooms - der aus Sicht derBefragten in absehbarer Zukunft wahrscheinlich auslaufen wird: Mit100,1 Punkten (Stand 3. Quartal 2018, Basisjahr 2016: 100 Punkte)notiert der Index zwar solide. Dieser Stand erklärt sich aber vorallem durch die aktuelle Situation, die mit 102,3 Punkten bewertetwird. Die Erwartungen der Immobilienprofis für die kommenden Monateliegen hingegen bei 98,0 Punkten. Zum Vergleich: Den bisherigenHöchststand erreichten die Geschäftserwartungen im IKI Anfang 2012mit 111,5 Punkten.Mangelndes Angebot treibt den BoomBemerkenswert ist, dass die seit Jahren anhaltende Hochphase imImmobilienbereich aus Sicht der Befragten vor allem vom mangelndenAngebot bestimmt wird. Am Angebotsklima kann über die Jahre dasAbschmelzen des Wohnimmobilienbestandes und der schleppende Neubaunachverfolgt werden: Anfang 2012 notierte der Angebotsindex im IKIbei 118,3 Punkten. Der bisherige Tiefststand wurde Ende 2015 mit 96,4Punkten erreicht. Die steigenden Baugenehmigungs- undBaufertigstellungszahlen seitdem haben das Angebotsklima wieder aufsolide 102,4 Punkte steigen lassen. Die Immobilienprofis erkennenalso eine Verbesserung aufseiten des Angebots, während die Nachfragebei 97,3 Punkten und somit leicht unter dem sehr guten Wert von 2016verharrt. Da der Immobilienmarkt naturgemäß nur träge reagiert,scheint sich nach den Jahren ohne nennenswerte Zuwächse auf derAngebotsseite das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage langsamzu stabilisieren.Preisrallye zum Zyklusende?Seit Mitte 2015 sind Fragen zur Preisentwicklung Teil desIndex-Fragebogens, die entsprechenden Werte bewegen sich dabeiseitwärts, mit einer Spitze im Jahresverlauf 2016. Seit 2017 ist einleichter Rückgang der Indexwerte zu beobachten, was sich mit derEinschätzung vieler Marktakteure deckt, dass die Zeit der großenPreissprünge dem Ende zugeht. Sowohl bei Kauf- als auch beiMietimmobilien zeigt der Immobilien-Konjunktur-Index eine nahendePlateauphase. Dabei kann es sich um Unglauben unter den Befragtenhandeln, dass Wohnimmobilien in Deutschland tatsächlich noch teurerwerden könnten - eine Preisrallye zum Ende des Booms erwarten dieMakler demnach eher nicht. Aktuelle Marktzahlen zeigen jedoch, dassviele Anbieter derzeit mit sehr hohen Angebotspreisen auf den Marktdrängen: Im Jahresvergleich der ersten drei Quartale 2017 und 2018zeigen sich in den meisten deutschen Städten mit mehr als 500.000Einwohnern Steigerungsraten von 9 Prozent oder darüber.Regelmäßige Berichte jedes QuartalNach der erstmaligen Veröffentlichung wird derImmobilien-Konjunktur-Index zukünftig quartalsweise als Bericht aufimmowelt-research.de kostenlos veröffentlicht. Bei ungewöhnlichenEntwicklungen werden die reinen Ergebnisdarstellungen durchanalytische Einordnungen begleitet. Ein Jahresbericht steht mitBeginn des jeweiligen Kalenderjahres zur Verfügung.Methodische HinweiseDer Immobilien-Konjunktur-Index von Immowelt ist ein Indikator fürdie Stimmungslage in der Immobilienwirtschaft und bildet, wie andereKonjunktur-Indizes auch, das Verhältnis zwischen Lageeinschätzung(letzte drei Monate bis Befragungszeitpunkt) und Zukunftserwartungenfür die folgenden sechs Monate ab. Zusätzlich werden Teilindizes fürdas Angebot und die Nachfrage bei Wohnimmobilien gebildet. Nicht Teildes Gesamtindexes sind Lageeinschätzung und Erwartung zurPreisentwicklung bei Miet- und Kaufimmobilien. Die Befragung findetim Immobilien-Professional-Panel statt, das von der Immowelt AGbetrieben wird.Ausführliche Ergebnisgrafiken und Tabellen stehen hier zumDownload zur Verfügung: http://ots.de/eufZl3Den ausführlicheren Bericht zum Immobilien-Konjunktur-Index könnenSie hier herunterladen: http://ots.de/YDJRqfDiese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. An der ImmoweltGroup ist die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt. * GoogleAnalytics; Stand: Januar 2018Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dePeter Groscurth+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell