Immoware24 wächst weiterhin mit 50 % pro Jahr (FOTO)

Halle (Saale) (ots) -Wie man mit Technologie, effizienten Features und einemmotivierten Team neue Maßstäbe setzt.Seit mehr als 10 Jahren entwickelt Immoware24 Software für dieHausverwaltung. Damals war man mit cloudbasierter Software jedochnoch sehr früh am Markt. Es gab viele Verwalter, aber auch andereHersteller von Verwaltungssoftware, die mit dieser Technologie nichtsanzufangen wussten. Nun scheint die Zeit gekommen, in der immer mehrVerwalter offen der Digitalisierung gegenüberstehen und sichwünschen, sich nicht mehr selber um die eigenen Server, dieDatensicherheit und permanente Updates kümmern zu müssen. Die "Allesaus einer Hand"-Anforderung bestimmt mehr und mehr das Denken derHausverwalter.Das spürt auch das mittelständische Unternehmen Immoware24 ausHalle/Saale, das seit mehreren Jahren mit über 50 % Umsatzsteigerungpro Jahr wächst. Zu den Kunden von Immoware24 gehören sowohlVerwalter mit 10 Einheiten (Eigenbestand), aber auch Banken undVerwaltungsunternehmen mit Beständen von mehr als 20.000 Einheiten."Es hat auch lange Zeit gedauert, bis die Kunden das Vertrauen incloudbasierte Technologien hatten" so Ronny Selzer, Geschäftsführerder Immoware24 GmbH. "Man musste ihnen die Angst nehmen, dass ihreDaten nicht irgendwo im Internet gespeichert bzw. zugänglich sind. Esversteht sich von selbst, dass die Daten in unserenHochleistungsrechenzentren, redundant und mehrfach gesichert, besseraufgehoben sind als auf den eigenen Servern der Verwalter. UnserGespür, unser Glaube an die Technologie und unser professionellerService sind für unser starkes Wachstum verantwortlich", so RonnySelzer weiter.Auch in den nächsten Jahren plant Immoware24 das starke Wachstumfortzusetzen und bis Ende 2021 über 1 Million aktive Einheiten mit4.000 Hausverwaltern zu verwalten.Grund dafür sind die Features und Funktionen, mit denen Verwalterim Rahmen der Digitalisierung noch effizienter arbeiten können. VonBanking Clients über Mieter- und Eigentümerportale bis hin zu einemTicketsystem bietet Immoware24 alles an, damit die Verwalter "allesaus einer Hand" bekommen.Und auch die nächsten Monate wird Immoware24 weitere Meilensteineim Bereich der Digitalisierung setzen:Mit Hilfe neuer Technologie (künstliche Intelligenz) kann dieSoftware dann nach dem Scannen Belege erkennen und entsprechendweiterverarbeiten. Bei einem Großteil der Rechnungen werden dieBuchungsmasken sogar vorab befüllt, so dass der Kunde lediglich dieBuchung bestätigen muss. Außerdem werden Mietverträge nach derUnterschrift einfach gescannt und die Software erledigt den Rest.Ähnlich verhält es sich mit einer Vielzahl anderer Dokumente.Das bereits erfolgreich etablierte Mieter- und Eigentümerportalwird noch um weitere Teilnehmer wie Hausmeister und Handwerkerergänzt - bis hin zum CMS Baukasten, mit dem Kunden ihre eigeneWebseite einfach und professionell nach ihrem CI darstellen können.Die Software erhält außerdem einen Bankingserver (EBICS), welchersämtliche Aufgaben, wie z.B. das Abholen von Kontoauszügen und dieÜbermittlung von Überweisungen und Lastschriften, automatisiert. Miteiner App kann dann derjenige, der die jeweilige Freigabe dafür hat,die Überweisungen bzw. Lastschriften einfach freizeichnen.Auch ein Chatbot, ein virtueller Assistent, wird bald den Kundenzur Seite stehen und deren Anliegen auch außerhalb derGeschäftszeiten aufnehmen und automatisch Tickets anlegen.Christoph Klein, Geschäftsführer und Investor der Immoware24 GmbH,abschließend:"Natürlich sind unsere Technologie, unsere innovativen Features,unser kompetenter Support und unser faires Preismodell für den Erfolgverantwortlich. Jedoch hätten wir das nicht ohne unsere motiviertenund kompetenten Mitarbeiter und natürlich unsere treuen Kundengeschafft. Vielen Dank! Wir werden auch in Zukunft alles dafür tun,diesen Weg gemeinsam erfolgreich weiter zu gehen. Dazu werden wirnächstes Jahr auch die Weichen stellen, dass in Zukunft auchVerwalter in weiteren Ländern Europas mit Immoware24 effizienterarbeiten können."