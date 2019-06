Immoware24 setzt auf neue Markenkommunikation (FOTO)

Halle (Saale) (ots) -Nicht nur in Sachen Kundenwachstum und Umsatz hat Immoware24zuletzt beachtliche Zahlen veröffentlicht - auch beim ThemaMarkenkommunikation werden seit diesem Jahr neue Wege gegangen.Dazu verpflichtete das Unternehmen als Brand Director den früherenExecutive Creative Director von iris Germany, Martin Besl, der seit20 Jahren im Marketing und Agenturbusiness tätig ist (u.a. Jung vonMatt, Serviceplan) und vielseitige Erfahrungen bei der Betreuung vongroßen Kunden und bei der Entwicklung von Kampagnen, wie z.B. fürSixt, BMW, Roche, Infineon oder KFC, sammeln konnte."Bei Immoware24 stelle ich mich einer großen Herausforderung. Dennobwohl in der Vergangenheit die Marketingmaßnahmen überschaubarwaren, ist das Unternehmen stetig gewachsen. Jetzt wollen wir in derUnternehmenskommunikation nachziehen - um noch mehr Impact im Marktzu generieren und bei der Zielgruppe noch sichtbarer zu werden. UnserProdukt ist ziemlich einmalig. Und das gilt es in der Kommunikationauch so herauszustellen.", so Martin Besl, Brand Director Immoware24.Seit Anfang des Jahres arbeitet das Marketing Team, das vom neuenImmoware24 Office in München/Grünwald agiert, neben dem dailybusiness an einem Markenrelaunch, der nun Schritt für Schrittausgerollt werden soll. Zusätzlich zur Überarbeitung des Logos wirdes eine neue, im Duktus für den Zielmarkt auffällige Kampagne geben,die in Fachzeitschriften und auf Messen zu sehen sein wird und dieImmoware24 als DIE Hausverwaltungssoftware positioniert, wenn es umdas Thema Digitalisierung bzw. Automatisierung in derImmobilienverwaltungsbranche geht. Aber auch Kommunikation, onlinewie offline, die das Tagesgeschehen aufgreifen, stehen auf dem Plan.Martin Besl fügt hinzu: "Es ist eine spannende Aufgabe, die michin meinem Schritt von der Agentur weg auf Unternehmensseitebestätigt, da hier die Wege kurz sind und ich mit denGeschäftsführern Ronny Selzer und Christoph Klein zwei "Partner inCrime" neben mir habe, die immer offen sind für neue Ideen und auchbereit, ungewöhnliche Maßnahmen mitzugehen."Weitere Themen wie Filme und die Überarbeitung der Website werdenin der 2. Jahreshälfte angegangen. Komplett sichtbar wird der neueBrandauftritt dann 2020.Über Immoware24:Immoware24 stellt seinen Nutzern eine professionelleOnline-Immobilienverwaltungssoftware für PC (Windows) und Apple iOSund Mac OS X) zur Miet-, WEG- und Sondereigentumsverwaltung fürWohnungen und Gewerbe zur Verfügung. Immoware24 wird bequem und ohnevorherige Installation über den Internetbrowser gestartet. DieSoftware als auch die Daten sind in einem sicheren, deutschenHochleistungsrechenzentrum gespeichert, das 24 Stunden bewacht undbetreut wird. Deswegen benötigen Immoware24 User weder eigene Servernoch Serverbetriebssysteme oder Datensicherungsgeräte sowie ITDienstleister. Immoware24 hat seine Niederlassungen in Halle,Hamburg, Willich und München. Weitere Informationen unterwww.immoware24.dePressekontakt:Martin Besl0160/8494280Original-Content von: Immoware24 GmbH, übermittelt durch news aktuell