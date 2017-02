Immofinanz: Das fällt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz":

bei der Immofinanz AG war zuletzt ja einiges los. Diverse Immobilien-Objekte u.a. in Köln wurden verkauft, und die Immofinanz besitzt eine ganze Reihe von Immobilien, es sind im Bereich 350. Und auch 4,5 Mio. BUWOG Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Anleger verkauft. Damit hat das Unternehmen eine Menge „Cash“ erhalten – plant das Management damit einen großen Schritt, oder sollen damit wirklich nur alte Schulden getilgt werden?

Wird der Anteil der Alt-Aktionäre verwässert werden?

Jedenfalls fiel auch auf, dass es bei einer Wandelanleihe der Immofinanz relativ hohe Umsätze gab. Und da geht es um keine kleinen Volumina: Die Immofinanz-Wandelanleihe hat laut der Börse Stuttgart ein Volumen von 515,12 Mio. Euro. Der Kupon liegt bei 4,25%, und die Wandelanleihe hat – wie der Name bereits sagt – die Möglichkeit, die Papiere in Aktien der Immofinanz AG zu tauschen. Das ist natürlich für die bestehenden Aktionäre ein Risiko, denn es ist nicht klar, wie viele gewandelt werden – und das wiederum könnte den Anteil der Alt-Aktionäre verwässern.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

