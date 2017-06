Immofinanz: Der Blick auf die Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz":

Ende Mai gab es neue Zahlen von der Immofinanz AG. Interessanterweise steht die Performance des Aktienkurses im Jahresvergleich aktuell mehr oder weniger bei +/-Null. Die Börsianer waren von der Aktie in den vergangenen 12 Monaten nicht gerade begeistert, um es einmal so auszudrücken.

Das Konzernergebnis lag nach den neuen Zahlen im ersten Quartal bei 80,7 Mio. Euro. Laut Immofinanz beliefen sich die Mieterlöse im ersten Quartal 2017 auf 57,1 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal waren es 58,2 Mio. Euro. Das fällt direkt auf – Konzernergebnis von 80,7 Mio. Euro, aber nur 58,2 Mio. Euro durch Mieten als Einnahmen erzielt? Immofinanz schlüsselt die Mieteinnahmen auf – auf die beiden genannten Bereiche „Büro“ und „Einzelhandel“.

Immofinanz: Mieteinnahmen etwas gesunken

Im ersten Bereich stiegen die Mieteinnahmen um 1,3% auf 28,1 Mio. Euro, im zweiten Bereich sanken sie um 4,3% auf 24,2 Mio. Euro. Der Rückgang von insgesamt 1,9% sei eine „Folge der Portfoliobereinigung im Einzelhandelsbereich in Österreich“. Was noch? Immofinanz konnte eine neue Wandelanleihe mit Laufzeit bis 2024 und einem Kupon von 2,0% emittiert werden – das ist erheblich weniger als der Kupon der alten Wandelanleihe 2018, wo der Kupon bei 4,25% lag. Niedrigerer Kupon – das bedeutet entsprechend günstigere Refinanzierung.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.