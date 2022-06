Immofinanz-Aktie: Ein überraschender Kurssturz?

Die Immofinanz-Aktie ist in den letzten Tagen gehörig unter Verkaufsdruck geraten. Innerhalb von nur zwei Wochen hat die Aktie des österreichischen Immobilienverwalters rund 25 Prozent an Wert eingebüßt. Was könnte hinter dem Kurssturz stecken? Die Vorstände gehen von Bord Wahrscheinlich hat der Kursrückgang indirekt mit der Übernahme der Immofinanz durch die CPI Property Group des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek zu… Hier weiterlesen