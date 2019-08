Immobilienzinsen weiter im Abwärtstrend (FOTO)

München (ots) -Ø Immobilienkreditzins über CHECK24 13 Prozent niedriger alsbundesweiter Durchschnittszins / Bei CHECK24 beratenBaufinanzierungsspezialisten individuell und persönlichDie Immobilienzinsen sind historisch niedrig. Im Juni 2019 habenCHECK24-Kunden im Schnitt 1,22 Prozent effektiv für Darlehen mit zehnJahren Zinsbindung gezahlt. Zum Vergleich: Im Juni 2018 waren es noch1,62 Prozent effektiv. Das entspricht einer Senkung um 25 Prozentinnerhalb eines Jahres.*Im selben Zeitraum ist der durchschnittliche Effektivzinssatz fürWohnungsbaukredite deutscher Banken an Privathaushalte um 19 Prozentgesunken: von 1,75 Prozent auf 1,41 Prozent.**CHECK24-Kunden erhielten somit zuletzt um 13 Prozent bessereZinskonditionen als Verbraucher im Bundesdurchschnitt."Unser Baufinanzierungsvergleich sorgt für mehr Wettbewerb underhöht die Transparenz für Verbraucher", sagt Ingo Foitzik,Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. "Dadurch erhalten unsereKunden bessere Angebote als der Bundesdurchschnitt."Bei CHECK24 bieten Baufinanzierungsspezialisten eine individuelleund persönliche BeratungNach Eingabe weniger Eckdaten zum Finanzierungsvorhaben sehenCHECK24-Kunden bereits am Ende der Antragsstrecke ein erstesVergleichsergebnis mit Nennung der verschiedenen Produktanbieter. Sohaben sie bereits eine Vorstellung, in welchem Bereich sich dieKonditionen voraussichtlich bewegen.Anschließend meldet sich ein persönlicher Baufinanzierungsexperte,der den Kunden durch das gesamte Finanzierungsvorhaben begleitet. Ineiner Beratung per Telefon und Internet präsentiert der Beraterverschiedene Finanzierungsoptionen. Diese werden via Screensharingdirekt auf dem Computerbildschirm des Kunden angezeigt. Imausführlichen Gespräch werden Details und offene Fragen geklärt.Anschließend ermittelt der Berater aus den Produkten und Optionenvon mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell. Auchdanach hilft der persönliche Ansprechpartner jederzeit weiter, z. B.bei Fragen zum Kreditvertrag oder während der Auszahlungsphase.*Effektivzinsen über CHECK24 abgeschlossener Immobilienfinanzierungenmit zehn Jahren anfänglicher Zinsbindung**Effektiver Jahreszins von Wohnungsbaukrediten (Neugeschäft) derdeutschen Banken an private Haushalte mit anfänglicher Zinsbindungvon über fünf bis zehn Jahre (SUD 118)Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell