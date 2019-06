Immobilienwerte und Feuchteschäden / Sanierungskosten bei Kaufpreis berücksichtigen (FOTO)

Köln/Kürten (ots) -Immobilienbesitzer haben derzeit gute Karten: In den letzten 10Jahren sind die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen inDeutschland kräftig gestiegen: um moderate 9 Prozent beispielsweisein Essen und um sagenhafte 141 Prozent in München. Um den konkretenWert einer Immobilie realistisch und marktgerecht einzuschätzen,müssen viele Faktoren berücksichtigt werden: Lage, Umfeld,Bausubstanz, Sanierungsbedarf. Auch Feuchteschäden sollten Verkäuferund Käufer nicht unterschätzten."Nach wie vor spielt das Credo 'Lage, Lage, Lage' dieentscheidende Rolle, wenn es um die Wertermittlung einer Immobiliegeht", betont Kai Enders, Mitglied des Vorstands der Engel & VölkersAG. Gefolgt wird die Lage seiner Erfahrung nach von der Architekturund den Grundrissen eines Hauses, also weiteren unveränderlichenEigenschaften.Feuchteschäden als "veränderbare Merkmale"Wenn es um die Qualität der Bauausführung und den baulichenZustand geht, kommen auch Sanierungsbedarf und insbesondereFeuchteschäden ins Spiel. Diese sind jedoch veränderbare und in derRegel reparable Merkmale. Sie zählen auch zu den zentralenVeränderungswünschen auf die Maklerfrage: "Wenn das Ihr neuesZuhauses wäre, was würden Sie ändern?""Bei Feuchteschäden sind subjektive Ängste potentieller Käuferabsolut ein Thema", bestätigt Kai Enders. Werden Feuchteschäden aneinem Objekt festgestellt oder vom Verkäufer von vornherein benannt,muss der Makler mit ihm sofort darüber sprechen. Verkäufern geht esum die sich daraus ergebenden Fragen, wie groß der Schaden, ob erreparabel oder irreparabel ist und wie viel eine fachgerechteBehebung kosten würde. "An dieser Stelle schalten wir sinnvollerweiseeinen Gutachter ein, der den Schaden genau bewerten und die konkretenSanierungskosten beziffern kann", so Kai Enders.Schaden spielt bei Preisfindung eine Rolle"Wir empfehlen, den Sanierungsbedarf bei der Kaufpreisfindung fairzu berücksichtigen und dann dem Käufer die Beseitigung in Eigenregiezu überlassen." Denn so hat dieser die Möglichkeit, mit einemUnternehmen seiner Wahl eine für ihn passende Sanierung ausführen zulassen.Mauerwerksschäden durch eindringende FeuchtigkeitDie Symptome von Feuchteschäden sind den meisten bekannt. MuffigerGeruch, abgeplatzter Putz und abblätternde Farbe sind sichereIndizien. "Direkt ins Erdreich gegründete Streifenfundamente, nichtvorhandene oder unzureichende Horizontalsperren sowie fehlende oderbeschädigte Außenabdichtungen der Kellerwände sind Schwachstellen",erläutert Diplom-Ingenieur Thomas Molitor, stellvertretendertechnischer Leiter des Sanierungsspezialisten ISOTEC. Durch diese"Achillesfersen" kann ungehindert Feuchtigkeit ins Mauerwerkeindringen. Erst nach genauer Analyse der konkreten Ursachen sollteein Fachunternehmen das jeweilige Problem passgenau beheben. Etwa miteiner Horizontalsperre bei kapillar aufsteigender bzw. einer Außen-oder Innenabdichtung bei seitlich eindringender Feuchtigkeit. "Nur sowerden nicht nur Kellerräume zu trockenen Lager,- Hobby- oderWohnräumen, sondern ein Gebäude als Ganzes wird von Grund auf inseiner Bausubstanz erhalten", betont Ingenieur Molitor.Pressekontakt:ISOTEC GmbHPressesprecher Thomas BahneCliev 2151515 Kürtenbahne@isotec.de02207 / 84 76 106Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell