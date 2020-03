Immobilienverwalter Corestate bestätigt Jahresziele

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Immobilienverwalter Corestate Capital hält trotz der Coronavirus-Pandemie an seinen Zielen für das laufende Jahr fest.



"Unser attraktives Produktangebot mit einem Schwerpunkt auf urbanem Wohnen und Leben trifft den Nerv der Zeit und das hohe Interesse von Investoren in Europa und darüber hinaus", sagte Unternehmenschef Lars Schnidrig am Dienstag laut Pressemitteilung. Dies in Verbindung mit dem ungebrochenem Anlagebedarf in den Immobiliensektor gebe Corestate Capital Rückenwind für das laufende Jahr.

Für 2020 peile das im SDax notierte Unternehmen für den Umsatz unverändert 325 bis 335 Millionen Euro an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiterhin auf 180 bis 190 Millionen Euro steigen und unter dem Strich sollen bereinigt 145 bis 155 Millionen Euro hängen bleiben. Allerdings könnten Ausmaß und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Geschäftsverlauf 2020 noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Deshalb werde das Unternehmen die weitere Entwicklung und die Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit genau verfolgen./mne/stk