Immobilienvermittler der Banken und Bausparkassen bündeln Kompetenzen / Führende deutsche Immobilien-Maklergesellschaften gründen IVBB e.V. (FOTO)

Bochum (ots) - Gemeinsame Interessen formulieren, Branchenstandards entwickeln,Ansprechpartner für Politik und Öffentlichkeit sein: Sieben führende deutscheImmobilien-Maklergesellschaften aus dem gesamten Bundesgebiet gründeten jetzt inBochum die Arbeitsgemeinschaft ImmobilienVermittler Banken Bausparkassen e.V.(IVBB).Die Mitgliedsunternehmen des Vereins IVBB e.V. nehmen als langjährige undüberregionale Immobilienvermittler eine bedeutende Marktstellung ein. Mit derVereinsgründung verfolgen sie das Ziel, sich zukünftig öffentlich mitEmpfehlungen zu Themen des Wohnimmobilienmarkts und Vermittlungsgeschäftseinzubringen. Auf diese Weise soll der eigenen Expertise in gesetzgeberischenSach- und öffentlichen Streitfragen Gehör verschafft werden.Aber der IVBB e.V. betreibt nicht nur sachdienliche Öffentlichkeitsarbeit. Erwill auch Impulse beim Berufsbild des Immobilienmaklers setzen: So möchten dieMitgliedsunternehmen initiativ tätig sein, um die Entwicklung vonQualitätsstandards im Maklerwesen weiterzuentwickeln und ihre branchenweiteGültigkeit zu fördern. Die Vertreterin der Geschäftsstelle des Vereins JohannaAltenbernd: "Besondere Anliegen sind dabei, Praxisnähe, Wahrung derMarktkonformität und Anforderungen an die Sachkunde der Maklertätigkeit inDiskussionen und Entscheidungsprozesse einzubringen."Die Geschäftsstelle des IVBB wurde an der EBZ (Europäisches Bildungszentrum derWohnungs- und Immobilienwirtschaft) in Bochum angesiedelt. Der Kontext derrenommierten Bildungseinrichtung stelle ein ideales Umfeld dar, welches für dieVereinsarbeit als Synergieeffekt für die Themenbearbeitung genutzt werden soll,so die IVBB-Gründer.Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Jochen Dörner (Geschäftsführer WüstenrotImmobilien GmbH) und Mathias Wahsenak (Geschäftsführer LBS Immobilien GmbH Ost),die zu den ersten Vereinsvorständen des IVBB e.V. gewählt wurden. Anwesend warendie Spitzenvertreter der Mitgliedsunternehmen, Geschäftsführer Dietmar Bohne(Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH Hessen-Thüringen), Bernd Diestelhorst(Postbank Immobilien GmbH), Paul Fraunholz,(Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH Bayern), Roland Hustert (LBS ImmobilienGmbH NordWest) und Lars Seidel (Grossmann & Berger GmbH, SparkassengruppeHamburg).Die Mitgliedsunternehmen konnten in 2019 insgesamt 41.734 Wohnwünsche mit Ihren2.245 tägigen Immobilienvermittlern verwirklichen.Gründungsmitglieder des IVBB e.V.- Grossmann & Berger GmbH, Sparkassengruppe Hamburg- LBS Immobilien GmbH NordWest- LBS Immobilien GmbH Ost- Postbank Immobilien GmbH- Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH Bayern- Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH Hessen-Thüringen- Wüstenrot Immobilien GmbHPressekontakt:EBZ AkademieJohanna AltenberndTel.: +49 234 9447-578Fax: +49 234 9447-599E-Mail: j.altenbernd@ivbb.immoWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118691/4532050OTS: LBS Immobilien GmbH NordWestOriginal-Content von: LBS Immobilien GmbH NordWest, übermittelt durch news aktuell