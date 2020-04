Immobilienverband rechnet mit weiter hoher Nachfrage auf Mietmarkt

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht des Immobilienverbands Deutschland (IVD) wird die Corona-Krise langfristig nicht zu sinkenden Mieten in den großen Städten führen.



"Unsere These lautet: Die Nachfrage auf dem Mietwohnungsmarkt wird weiterhin hoch sein und der Wohnraum weiterhin knapp bleiben", sagte IVD-Präsident Michael Schick am Donnerstag in Berlin. Der Markt verzeichne derzeit allenfalls eine Delle. Viele Umzüge würden aufgeschoben aber nicht aufgehoben. "Wir erwarten für dieses Jahr, dass sich die Entwicklung der Mietpreise auf dem Niveau des Vorjahres verändern wird", sagte Schick. Demnach waren die Mietpreise im vergangenen Jahr im bundesweiten Schnitt um rund drei Prozent gestiegen und damit schwächer als in den Jahren zuvor./maa/DP/jha