Immobiliensuche während Coronakrise / Traumhaus einfach online finden

Hamburg (ots) - Wegen der Coronapandemie ist das öffentliche Leben nahezu vollständig stillgelegt. Trotzdem oder vielmehr gerade deshalb haben viele Menschen jetzt Zeit sich nach einer neuen Immobilie umzusehen. Doch wie sollen sich zukünftige Eigentümer für eine Immobilie entscheiden, wenn sie sie nicht besichtigen können? Hier kommt Immo-Shopping24 ins Spiel. Der Service des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de ( https://www.baufi24.de/ ) vereinfacht die Suche und erspart Kunden das ständige Wechseln zwischen den verschiedenen Anbietern. Zudem finden Kaufinteressenten unzählige Angaben rund um die Immobilie wie etwa Ausstattung, Grundriss oder Informationen zur Nachbarschaft - so wird eine tatsächliche Besichtigung quasi zur Formsache. "Neben einer detaillierten Aufschlüsselung aller Fakten zur entsprechenden Immobilie können Kunden mit ihren Daten einen ersten Eindruck über ihre Finanzierung passend zum jeweiligen Objekt erhalten ", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers.Ob Wohnung oder Haus, exakter Umkreis der Wunschadresse, maximaler Kaufpreis, Anzahl der Zimmer und Größe in Quadratmeter, Immobiliensuchende verfeinern die Kriterien nach ihren Vorstellungen. Kostenlos durchsucht Immo-Shopping24 dann in Sekunden alle relevanten Anbieterseiten und stellt die Ergebnisse übersichtlich dar. Auf den ersten Blick sehen Kunden wichtige Fakten sowie Bilder des Objekts. Auch der Quadratmeterpreis wird transparent gezeigt, sodass direkt ein erster Vergleich der Wunschimmobilien möglich ist. Favoriten werden mit Klick auf das Herzsymbol gespeichert. So bleibt das Lieblingshaus immer unter Beobachtung, mit vielen Informationen zur Finanzierung, allen Kosten, Bildern und der Beschreibung sowie weiteren statistischen Daten zum Standort. Neben dem Kaufpreis werden immer auch die eigenen Finanzierungskonditionen samt geschätzter Monatsrate und Laufzeit bis zur Volltilgung angezeigt. Besonders in Zeiten der Corona-Krise ist eine genaue Recherche ausschlaggebend. "Wenn zwar eine persönliche Besichtigung des Objekts nicht möglich ist, so können Kaufinteressenten mit Immo-Shopping24 doch sehr viele Faktoren der eigenen Checkliste online abgleichen und sich so schon während der Krise auf eine Favoriten-Immobilie festlegen", so Scharfenorth weiter.Interessierte registrieren sich bei Immo-Shopping24 ganz einfach unter Angabe einer E-Mailadresse. Schon können sie ihre Favoriten abspeichern und sehen mit einem Blick alle Entwicklungen rund um die Wunschimmobilie. Individuelle Finanzierungskonditionen aktualisieren sich automatisch. Ebenfalls sehr transparent in der Darstellung: Alle Kosten werden detailliert angegeben. Ist die Entscheidung für die Wunschimmobilie gefallen, genügt ein Klick zur Anforderung des Finanzierungsangebots und der individuellen Beratung, momentan über Telefon oder Videochat.Immo-Shopping24 ist erreichbar unter https://www.baufi24.de/immobilien/Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/ bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450 Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 421 42 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104820/4566197 OTS: Baufi24 GmbHOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell