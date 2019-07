Immobilienpreise in NRW: Vor allem neue Eigenheime legen kräftig zu (FOTO)

Münster (ots) -Ein von der LBS Immobilien in Nordrhein-Westfalen vermitteltesneues Ein- oder Zweifamilienhaus kostete im ersten Halbjahr 2019 imDurchschnitt 363.000 Euro. Das sind 16,5 Prozent mehr als vor einemJahr. Mit 22,3 Prozent fällt die Preissteigerung im Rheinlanddeutlich höher aus, hier zahlten die Erwerber durchschnittlich401.500 Euro. Preistreiber sei vor allem das knappe Bauland in denBallungsräumen, sagt Geschäftsführer Roland Hustert. In Westfalenlagen die Preise bei 312.300 Euro und damit um 11,8 Prozent über demVorjahr.Moderater ist die Preisentwicklung bei den gebrauchtenEigenheimen, die landesweit um 6,9 Prozent auf 251.500 Euro zulegten.Im Rheinland lag der Durchschnittspreis bei 289.100 Euro (+ 3,8 %),die Westfalen zahlten 70.000 Euro weniger (218.700 Euro / + 10,1 %).Eine neue Wohnung kostete im Landesschnitt 311.700 Euro (+ 4,2 %).In diesem Segment ist die Differenz zwischen dem Rheinland (340.500Euro / + 6 %) und Westfalen (249.300 Euro / +0,1 %) mit über 90.000Euro sogar noch ausgeprägter.Auch hier ist der Gebrauchtmarkt eine günstigere Alternative. Mit142.100 Euro war eine Eigentumswohnung aus zweiter Hand nicht einmalhalb so teuer wie eine neue. Allerdings legten die Preise auch hierum 9,6 Prozent zu. Im Rheinland zahlten die Käufer im Schnitt 163.200Euro (+ 11 %), die Westfalen mussten 111.700 Euro (+ 3,4 %) berappen."Insgesamt konnte die LBS Immobilien gemeinsam mit denkooperierenden Sparkassen in NRW 2019 bisher 4.543 Immobilien (+ 1 %)im Wert von knapp 1,2 Milliarden Euro (+ 10,1 %) vermitteln", soHustert. Die Nachfrage übersteige bei Weitem das Angebot, monatlichmelden sich über 20.000 neue Immobiliensuchende bei der LBS.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderUnternehmenskommunikation_________________________________________________________________LBS Immobilien NordWestHimmelreichallee 40 · 48149 MünsterTelefon: 0251 412 5125 oder 0171 76 110 93christian.schroeder@lbswest. de · www.lbswest.deOriginal-Content von: LBS Immobilien GmbH NordWest, übermittelt durch news aktuell