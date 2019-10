Immobilienpreise an der Küste: Nordseeinseln mehr als doppelt so teuer wie Ostseeinseln

Nürnberg (ots) - Eine Kaufpreis-Analyse von immowelt.de in denbeliebtesten deutschen Ferienregionen an Nord- und Ostsee zeigt:Teure Nordseeinseln: Auf Sylt (8.880 Euro) und Norderney (8.530 Euro)zahlen Immobilienkäufer am meisten / Höchste Ostsee-Preise inTimmendorfer Strand (4.520 Euro), Zingst (3.960 Euro) und Heringsdorf(3.910 Euro) / Niedrigste Preise auf dem Festland in Niedersachsen:Esens (1.770 Euro), Wurster Nordseeküste (1.670 Euro) und Butjadingen(1.510 Euro)Eine eigene Ferienwohnung an Nord- oder Ostsee ist für vieleDeutsche ein Traum. Wie teuer dieser Traum in der Realität wird,hängt vom Standort der Immobilie ab: Eine Markt-Analyse vonimmowelt.de zeigt, dass es bei Eigentumswohnungen und -häusern inKüstennähe deutliche Preisunterschiede gibt: Auf Sylt kostet derQuadratmeter im Median mit 8.880 Euro fast das 2,5-fache wie in Binzauf Rügen (3.480 Euro) und nahezu das 6-fache wie in Butjadingen amJadebusen (1.510 Euro). Untersucht wurden die Kaufpreise vonImmobilien in Ferienregionen an Nord- und Ostsee mit den meistenGästeübernachtungen 2017. Es zeichnen sich klare Tendenzen ab:Immobilien auf den Nordseeinseln sind am teuersten, dann folgen Ortean der Ostseeküste. Günstigere Feriendomizile bekommt man tendenziellan der Nordsee auf dem Festland.Sylt und Norderney: über 8.500 Euro pro QuadratmeterErwartungsgemäß sind die Quadratmeterpreise auf Sylt -bekanntermaßen mondän und teuer - am höchsten. Hier werden vor allemfrei stehende und hochwertig sanierte Einfamilienhäuser angeboten.Die stehen zumeist auf einem großzügig bemessenen Grundstück, was denKaufpreis weiter in die Höhe treibt. Nur geringfügig günstiger istNorderney, wo der Quadratmeter mit 8.530 Euro zu Buche schlägt. DieInsel zählt als Staatsbad und anerkannter Luftkurort zu einem derbeliebtesten Reiseziele an der Nordsee. Mit über 1,5 MillionenGästeübernachtungen registrierte Norderney beispielsweise fast 3 Malmehr als das benachbarte Juist. Das spiegelt sich auch imQuadratmeterpreis wider: Juist ist mit einem Wert von 7.540 Eurobereits merklich preiswerter. Es folgen Langeoog (7.290 Euro) undWangerooge (6.230 Euro).Wandert der Blick gen Ostsee, fallen hier die namhaftenOstseebäder als gefragte Immobilienstandorte auf: Timmendorfer Strand(4.520 Euro), Zingst (3.960 Euro) und Heringsdorf auf Usedom (3.910Euro) erreichen zwar nicht das Niveau der Nord- und OstfriesischenInseln, zählen aber zu den teuersten Orten für Immobilien an derOstsee. Dort ist es indes weniger relevant für den Kaufpreis, ob dieImmobilie auf einer Insel liegt. So sind die Preise in Binz (3.480Euro) und Sellin (3.020 Euro) auf Rügen niedriger als in denFestlandgemeinden Kühlungsborn (3.890 Euro) und Warnemünde (3.860Euro).Weniger als 3.000 Euro pro Quadratmeter: Festland an der NordseeWer die günstigsten Immobilien in Küstennähe sucht, wird amehesten auf dem Festland in Niedersachsen fündig. In der GemeindeNorden im Landkreis Aurich kostet der Quadratmeter im Mittel 1.870Euro. Auch hier findet man einen Nordseestrand und obendrein ist manin knapp einer Stunde mit der Fähre auf Norderney, wo eineFerienwohnung im Mittel das 4,5-fache kostet. Ähnlich ist es inEsens, wo die Fähren Richtung Langeoog ablegen: Auf dem Festlandkostet der Quadratmeter mit 1.770 Euro nur rund ein Viertel imVergleich zur beliebten Urlaubsinsel. Den günstigsten Kaufpreis fürImmobilien in allen untersuchten Gemeinden gibt es in Butjadingen(1.510 Euro). Die Landzunge liegt zwischen Bremerhaven undWilhelmshaven und bietet unter anderem das Nordseebad Tossens undeinen Ferienpark mit Erlebnisbad.Ausführliche Ergebnistabellen zu 32 Ferienregionen an Nord- undOstsee können hier heruntergeladen werden: http://ots.de/n1NFAREine Ergebnisgrafik in druckfähiger Auflösung steht hier zurVerfügung: http://ots.de/9YekO0Berechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in den 32Ferienregionen mit den meisten Übernachtungen waren 11.000 aufimmowelt.de inserierte Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-,keine Abschlusspreise. Die Preise geben den Median der im zweitenHalbjahr 2018 und ersten Halbjahr 2019 angebotenen Wohnungen undHäuser wieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.Die Zahlen der Gästeübernachtungen entstammen aus einer Erhebung derStatistischen Ämter des Bundes und der Länder für 2017. Für dieKaufpreis-Auswertung wurden keine Großstädte beziehungsweiseMessestädte berücksichtigt.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deTim Kempen+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell