Immobilienportal neubau kompass beruft Tobias Sattler zum neuen Vorstandsmitglied

München (ots) -Tobias Sattler verstärkt ab dem 1. Januar das bestehende Vorstandsteam der neubau kompass AG. Gemeinsam soll der langjährige Wachstumskurs des Unternehmens weiter vorangetrieben werden."Seit 2008 ist neubau kompass der Spezialist für Neubauimmobilien und ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit Tobias Sattler gewinnt neubau kompass einen ausgewiesenen Digitalexperten mit langjähriger Erfahrung im Online-Business. Ich schätze ihn als strategisch denkende und unternehmerisch handelnde Persönlichkeit. Mit seiner Expertise wird er uns dabei helfen, das nächste Kapitel aufzuschlagen", sagt der Gründer und Vorstand Udo Sauer.Tobias Sattler (39) ist selbstständiger Managementberater und war zuvor als Vorstand für Produkt und Technologie des Webhosting-Anbieters united-domains AG (IONOS Gruppe) tätig. Dort gestaltete er die kontinuierliche Weiterentwicklung des Starnberger IT-Unternehmens. Zudem ist Tobias Sattler in der Internet-Community hervorragend vernetzt und leistete wichtige internationale Gremienarbeit. Er ist außerdem Gründer verschiedener Online-Plattformen wie CyberSec, Domain Name Basics und MyNext.Events."Der Immobilienmarkt bietet enormes Potenzial und benötigt strategische und pragmatische Lösungen für die digitale Transformation. Insbesondere die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig digitale Lösungen sind. Daher freuen wir uns, Tobias Sattler als neuen Vorstandskollegen begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir weiter wachsen, unser digitales Geschäftsmodell stärken und ausbauen", ergänzt Vorstandskollege Sebastian Bruns."Ich freue mich, die Erfolgsgeschichte von neubau kompass zukünftig mitzugestalten und mit der optimalen Mischung aus Vertrieb, Marketing und Technologie komplexe Herausforderungen zu lösen", so Tobias Sattler.Pressekontakt:neubau kompass AGRedaktionsleitungJulia NiewöhnerTel. (089) 4520672-25info@neubaukompass.dewww.neubaukompass.deOriginal-Content von: neubau kompass AG, übermittelt durch news aktuell