Immobilienmarkt Niedersachsen: Hauspreise steigen in neun von zehn Regionen / Am meisten müssen Käufer in Braunschweig ausgeben (FOTO)

Hannover (ots) -Die Preise für gebrauchte Reihenhäuser und Doppelhaushälften sindin den vergangenen drei Jahren in fast ganz Niedersachsen gestiegen.Die höchsten Standardpreise für Häuser in platzsparender Bauweisewerden in Braunschweig verlangt. Hier wird die Hälfte allerinserierten Objekte für mindestens 320.000 Euro angeboten.Die neuesten niedersächsischen Immobilien-Preisdaten für das erstebis dritte Quartal 2017 stammen aus dem LBS-Kaufpreisspiegel, den dasInstitut empirica regelmäßig für die LBS NorddeutscheLandesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) erstellt. DieExperten werten dafür die Verkaufsangebote in den niedersächsischenTageszeitungen und in Online-Portalen aus.In Braunschweig entspricht der Standardpreis von 320.000 Euro fürein Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte aus dem Bestand etwaachteinhalb Jahresnettoeinkommmen eines durchschnittlichen Haushalts.Die Spitzenpreise für Gebrauchthäuser liegen noch deutlich höher: Imoberen Preissegment werden für ein Viertel aller Objekte mindestens397.500 Euro verlangt.Platz zwei bei den Hauspreisen in Niedersachsen belegt die StadtHannover. Gebrauchte Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden hierzu einem Standardpreis von 300.000 Euro angeboten. Das entsprichtnach Berechnungen von empirica rund sieben örtlichenHaushaltsnettoeinkommen.In der Landeshauptstadt werden zudem die höchsten Spitzenpreiseverlangt: Ein Viertel aller angebotenen Objekte kostet mindestens495.000 Euro.Ebenfalls zu den teuren Regionen in Niedersachsen mit Hauspreisenüber 270.000 Euro zählen die Stadt Wolfsburg (280.000 Euro), derLandkreis Harburg (279.300 Euro) und der Landkreis Oldenburg (270.000Euro). Käufer müssen hier gut das Fünf- bis Sechsfache einesHaushaltseinkommens für ein gebrauchtes Reihenhaus oder eineDoppelhaushälfte aufbringen.In neun von zehn niedersächsischen Regionen sind gebrauchte Häuserseit 2014 zum Teil erheblich teurer geworden. Besonders hoch fiel diePreissteigerung im Landkreis Wolfenbüttel aus. Hier legten dieObjektpreise um jährlich 18 Prozent zu. Eine starke Zunahme gab esauch in den Landkreisen Oldenburg (+ 17 Prozent pro Jahr), Göttingen(+ 15 Prozent pro Jahr) und Vechta (+ 15 Prozent pro Jahr)."Bestandsimmobilien werden zunehmend teurer, da trotz anhaltenderNachfrage derzeit zu wenig neue Ein- und Zweifamilienhäuser gebautwerden. Dennoch bleiben gebrauchte Reihenhäuser und Doppelhaushälftenwegen der günstigen Finanzierungszinsen ein preisgünstiger Einstiegins Wohneigentum - insbesondere in den Städten", erklärt Dr. RüdigerKamp, Vorstandsvorsitzender der LBS Nord.Am günstigsten werden gebrauchte Häuser derzeit im LandkreisHolzminden angeboten. Hier liegt der Standardpreis bei 64.000 Euro,das entspricht gerade einmal anderthalb örtlichenJahresnettoeinkommen. Auch die Landkreise Osterode am Harz undNortheim zählen mit Hauspreisen unter 75.000 Euro zu den günstigstenStandorten in Niedersachsen.Pressekontakt:LBS NordPressesprecherinMonika GraveTel. 0511 / 926-6668E-Mail: monika.grave@lbs-nord.deOriginal-Content von: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover, übermittelt durch news aktuell