Immobilienmarkt Deutschland: Preise steigen, Umsatz sinkt

Darmstadt (ots) - Erstes Halbjahr 2019: Immobilien im Wert von20,5 Milliarden Euro verkauft / Mangel an Anlageobjekten lässt Umsatzum 24 Prozent sinken / Nur Wohnimmobilien legen gegen den Trend zuDeutschland ist zum weltweit bedeutendsten Immobilienmarkt hinterden Vereinigten Staaten aufgestiegen und lockt Investoren aus allerWelt an. Zwei von drei Euro, die in der Bundesrepublik derzeit inImmobilien investiert werden, fließen inzwischen von institutionellenInvestoren aus anderen Ländern in den hiesigen Markt. Die hoheNachfrage lässt die Preise weiter steigen. Aber in fast allenBereichen trifft der Ansturm auf Anlageobjekte auf ein zu knappesAngebot. Folge: Die Umsätze sinken. Das zeigt der aktuelle"Immobilienmarkt Deutschland Trendreport" für das erste Halbjahr 2019von Arcadis, der führenden globalen Planungs- undBeratungsgesellschaft für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur undWasser.Die Umsätze im Immobilienmarkt in Deutschland sind im erstenHalbjahr 2019 mit 20,5 Milliarden Euro auf den geringsten Stand dervergangenen fünf Jahre gefallen und liegen rund 24 Prozent unter demErgebnis des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Gemessen amRekordjahr 2017 ist das Transaktionsvolumen sogar um rund 40 Prozentzurückgegangen.Gegen den Trend konnten nur die Umsätze mit Wohngebäuden und-grundstücken im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um acht Prozentauf 6,6 Milliarden Euro zulegen - zu wenig, um den Rückgang inanderen Bereichen aufzufangen. Der Durchschnittspreis für eineWohneinheit, die 2018 noch 184.000 Euro kostete, liegt inzwischen bei208.000 Euro.Bedingt durch den Flächenmangel ging der Umsatz mit Büroimmobilienin Deutschland gemessen an den ersten sechs Monaten des Rekordjahres2017 um mehr als die Hälfte zurück. Das Transaktionsvolumen lag imersten Halbjahr 2019 bei rund 7,1 Milliarden Euro. Dabei wurden imSchnitt 4.350 Euro pro Quadratmeter bezahlt - 500 Euro mehr als imvergangenen Jahr und sogar 1.150 Euro mehr als im Jahr 2017.Im Bereich Handel lag der Umsatz bei 3,2 Milliarden Euro. ImVergleich zum Vorjahr bedeutet das einen ein Rückgang um fast 25Prozent. Der mittlere Kaufpreis legte demgegenüber seit 2018 um 600Euro auf 3.000 Euro pro Quadratmeter zu. "Die Kapitalisierungsrate,also das Verhältnis des erzielbaren Nettoeinkommens einer Immobiliezu ihrem Kaufpreis, liegt bei Handelsimmobilien im ersten Halbjahr2019 wie im Vorjahr mit durchschnittlich 7,5 Prozent weiter auf einemhohen Niveau.", sagt Falk Schollenberger, Senior Advisor / LifecycleManagement bei Arcadis. "Da der Einzelhandel aber mit weiterhinzunehmender Konkurrenz durch den Online-Versandhandel zu kämpfen hat,rechnen wir mit erheblichen Restrukturierungen undAnpassungsstrategien im Markt für Handelsimmobilien."Immobilien für Industrie und Logistik erreichten im erstenHalbjahr 2019 mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro fast dasVorjahresniveau. Hotelimmobilien sind mit einer durchschnittlichenKapitalisierungsrate von 5,4 Prozent weiterhin renditeträchtige undbeliebte Investitionsobjekte. Trotzdem fiel das Transaktionsvolumenmit nur 1,1 Milliarden Euro auf die Hälfte des Vergleichswertes desVorjahres. Dies liegt allerdings nicht an einem Rückgang derInvestitionslust in diesem Marktsegment, die - vor allem inGroßstädten - weiterhin stark ausgeprägt ist. Sondern vielmehr aneinem Mangel an geeigneten Objekten."Ein Ende des Immobilienbooms ist in Deutschland noch nicht inSicht, die Investitionsfreude ist ungebrochen hoch", sagt MarcusHerrmann, CEO von Arcadis Europe Central. "Das niedrige Angebot vorallem im Top-Lagen führt dabei dazu, dass sich Investoren zunehmendauch den sogenannten B- und C-Städten zuwenden." Als potenzielleRisiken für den Immobilienmarkt sieht Herrmann vor allem eine weitersteigende wirtschaftliche Volatilität, Verunsicherung durchHandelskonflikte sowie politische Spannungen.Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur undWasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch dieAnwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiverPlanungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. www.arcadis.comPressekontakt:Arcadis Germany GmbH, Bertram Subtil | Telefon: 0151 17143438 |E-Mail: bertram.subtil@arcadis.com | www.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell