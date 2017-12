Immobilienkredite: Zinstief zum Jahresende / Interhyp-Auswertung: Bestkonditionen für 10-jährige Darlehen lagen 2017 ganzjährig bei unter 1,6 Prozent / Kaum Veränderungen für 2018 erwartet

München (ots) - Das Jahr 2017 geht für Bauherren, Immobilienkäuferund Anschlussfinanzierungskunden mit einem Zinstief zu Ende: DieBestkonditionen für Darlehen mit einer Zinsbindung von 10 Jahrenliegen aktuell bei knapp über 1,1 Prozent. Darauf macht die InterhypGruppe aufmerksam, Deutschlands größter Vermittler privaterBaufinanzierungen.Nach Berechnungen des Unternehmens erhalten Immobilienkäufer EndeDezember im Schnitt für eine monatliche Kreditrate von 1.000 Euroeinen Darlehensbetrag von bis zu 279.000 Euro - bei eineranfänglichen Tilgungsquote von 3 Prozent sowie zehnjährigerZinsbindung.Das Interhyp Bauzins-Trendbarometer, eine monatliche Befragung vonZinsexperten, geht auch für 2018 von insgesamt niedrigen Zinsen aus.Zwar rechnet die Mehrheit der Volkswirte mit etwas ansteigendenKonditionen im Jahresverlauf. Das Aufwärtspotenzial sei jedochbegrenzt. "Eine Trendwende hin zu hohen Zinsen ist angesichts dernoch immer zarten wirtschaftlichen Erholung in Europa und einerentsprechenden Politik der EZB vorerst nicht zu erwarten", erklärtJörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG.Die Interhyp Gruppe, mit einem abgeschlossenenFinanzierungsvolumen von 18 Mrd. Euro in 2016 Deutschlands größterVermittler privater Baufinanzierungen, untersucht täglich dieFinanzierungskonditionen von mehr als 400 Instituten. Die Zinsspannefür zehnjährige Darlehen variiert demnach aktuell je nachKreditinstitut von 1,11 Prozent bei Bestanbietern bis zu 1,84Prozent.Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit leistungsfähigenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 108 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus, Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell