Immobilienkonzern TLG will mit Kapitalerhöhung zu frischem Geld kommen

Weitere Suchergebnisse zu "TLG Immobilien":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern TLG Immobilien will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld für den Geschäftsausbau beschaffen.



Insgesamt sollen dem Unternehmen dadurch brutto 220 Millionen Euro zufließen, teilte TLG am Mittwochabend in Berlin mit. Die neuen Aktien will die SDax-Gesellschaft in einem beschleunigten Platzierungsverfahren unter Ausschluss der Bezugsrechte ausschließlich bei institutionellen Anlegern unterbringen.

Die Privatplatzierung soll noch im Laufe des Abends beginnen und kurz danach enden. Den Preis der Aktien will TLG kurz danach bekanntgeben. Ab dem 2. Juli sollen sie an der Börse gehandelt werden. Das Unternehmen will das zusätzliche Geld in den Geschäftsausbau und mögliche Übernahmen investieren./stw/he