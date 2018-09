Immobilienkonzern LEG baut Vorstand um - neuer Digitalchef

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG ordnet die Aufgaben im Vorstand neu.



Den neugeschaffenen Vorstandsposten Chief Digital Officer übernimmt Lars von Lackum, wie der Düsseldorfer MDax -Konzern am Freitag mitteilte. Der bisherige Vorstand für das operative Geschäft Holger Hentschel verlasse das Unternehmen, um seine Aufgaben kümmert sich in Zukunft Unternehmenschef Thomas Hegel. Hegel übergebe im Zuge der Neuordnung einen Teil seiner anderen Aufgaben an von Lackum.

Hentschel gehörte dem Vorstand seit dem Börsengang von LEG 2013 an. Der neue Digitalchef von Lackum kommt vom Versicherungskonzern Ergo International, wo er Mitglied des Vorstands ist und das internationale Rechtsschutzgeschäft verantwortet. Er soll seine neue Aufgabe voraussichtlich zum 1. Januar 2019 antreten./elm/stk/fba