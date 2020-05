Immobilienkonzern DIC Asset gibt Termin für Hauptversammlung bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Immobiliengesellschaft DIC Asset hat einen neuen Termin für die ursprünglich Mitte März geplante Hauptversammlung bekannt gegeben.



Wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte, soll die Hauptversammlung am 8. Juli nun online stattfinden. Die Veranstaltung war wegen der Corona-Krise verschoben worden.

Zudem bekräftigte die Geschäftsführung erneut, an ihrem Dividendenvorschlag von 66 Cent festhalten zu wollen. Anfang April hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass wegen der Auswirkungen der Pandemie im laufenden Jahr nicht mehr mit einem Gewinnwachstum gerechnet wird./ssc/stk