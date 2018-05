Immobilienkonzern Alstria Office sieht sich nach Jahresstart auf Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Alstria Office sieht sich nach einem soliden Jahresstart auf Kurs.



Der Umsatz dürfte 2018 wie angekündigt rund 187 Millionen Euro erreichen, kündigte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Bei dem für Immobilienunternehmen wichtigen operativen Gewinn - gemessen am Fund from Operations (FFO) - peilt das Management weiterhin etwa 110 Millionen Euro an.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor allem dank neuer Mietverträge und dem Kauf vermieteter Immobilien um gut sechs Prozent auf 46,3 Millionen Euro. Der FFO nach Minderheitsanteilen wuchs um knapp sieben Prozent auf 29,8 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp fünf Prozent auf 32,4 Millionen Euro zu. "Alstria steht auf einem sehr soliden Fundament und hatte einen guten Start in das Jahr 2018", sagte Unternehmenschef Olivier Elamine. Die Nachfrage nach modernen Büroflächen bleibe hoch./stw/he