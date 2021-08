Immobilienkonzern Alstria Office profitiert von höheren Mieteinnahmen

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Alstria Office hat im ersten Halbjahr von höhere Mieteinnahmen und niedrigeren Grundstücksbetriebskosten profitiert.



Das operative Ergebnis (FFO nach Minderheiten) kletterte in den ersten sechs Monaten um 7,5 Prozent auf 58,5 Millionen Euro, teilten die Hamburger am frühen Montagabend mit. Der Umsatz stieg um 3,2 Prozent auf 90 Millionen Euro. Das Konzernergebnis lag bei 53,6 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor stand an dieser Stelle noch ein Verlust.