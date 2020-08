Immobilienkonzern Alstria Office erhöht Dividende leicht

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienverwalter Alstria Office will an seine Aktionären für das vergangene Jahr 53 Cent ausschütten. Das teilte der MDax -Konzern, der sich auf Büroimmobilien konzentriert, am Montagabend mit.



Für 2018 hatte das Unternehmen 52 Cent gezahlt. Auf diesen Betrag soll nun ein Cent als "grüne Dividende" aufgeschlagen werden./fba/he