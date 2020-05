Immobilienkonzern Ado Properties bestätigt Ausblick für 2020

Weitere Suchergebnisse zu "ADLER Real Estate":

BERLIN (dpa-AFX) - Der auf Berlin spezialisierte Immobilienkonzern Ado Properties erwartet kaum finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und bestätigt seinen Ausblick für das laufende Jahr.



Das erste Quartal sei robust verlaufen, teilte der SDax-Konzern am Montag in Luxemburg mit. Die Erträge aus Vermietung sind im ersten Quartal aufgrund von Veräußerungen und wegen des Berliner Mietendeckels um 17 Prozent auf 29,4 Millionen Euro gesunken. Das operative Ergebnis (FFO1) sank entsprechend in den ersten drei Monaten auf 11,5 Millionen Euro, nach 16,7 Millionen Euro vor einem Jahr.

Allerdings ist darin noch nicht der Anteil von Adler Real Estate enthalten, mit denen der Zusammenschluss Anfang April erfolgt war. Gemeinsam peilen die beiden Unternehmen Nettomieteinnahmen in der Größenordnung von 280 bis 300 Millionen Euro an. Der FFO 1 soll 105 bis 125 Millionen Euro betragen.

Nach dem Zusammenschluss hat Ado Properties den Anteil seiner Wohnimmobilien in Berlin deutlich reduziert und rechnet daher mit deutlich geringeren finanziellen Auswirkungen durch den Mietendeckel./knd/stk