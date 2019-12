Immobilienkauf: Auch ohne Eigenkapital zum Traumhaus?

Hamburg (ots) - Noch nie waren die Zinsen so niedrig wie zurzeit und vieleDeutsche möchten sich die günstigen Konditionen sichern - auch ohneEigenkapital. Doch so verlockend eine Vollfinanzierung klingt, zukünftigeEigenheimbesitzer müssen bei dieser Variante auch die Nachteile berücksichtigen.Vollfinanzierung: Nicht für JedermannBei einer Vollfinanzierung wird - wie der Name schon sagt - der volle Kaufpreisdurch das Darlehen finanziert. Eigenes Kapital wird dann nur für die Nebenkostenbenötigt. Diese bestehen beispielsweise aus der Grunderwerbssteuer sowie Makler-und Notarkosten. Können selbst diese rund zehn Prozent nicht aus eigener Taschefinanziert werden, besteht noch die Möglichkeit einer 110-Prozent-Finanzierung."Da Kreditgeber bei einer solchen Finanzierung ein deutlich höheres Risikoeingehen, müssen Darlehensnehmer über ein sehr hohes und vor allem sicheresEinkommen verfügen. Hier haben besonders Personen im öffentlichen Dienst einenVorteil und bekommen mit größerer Wahrscheinlichkeit den Zuschlag für eineVollfinanzierung", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsvermittlers Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). Außerdemdürfen Kreditnehmer darüber hinaus keine weiteren Schulden haben. Auch dieImmobilie selbst spielt eine Rolle: Je besser Lage und Zustand des Hauses, destowahrscheinlicher ist die Kreditzusage.Gründliche Kalkulation entscheidendDa Kreditinstitute bei einer Vollfinanzierung ein höheres Ausfallrisiko haben,müssen Darlehensnehmer Zinsaufschläge in Kauf nehmen. Diese richten sich nachder Höhe des eingebrachten Eigenkapitals: Je weniger Geld aus eigener Taschestammt, desto größer die Aufschläge. Auch die Tilgung fällt bei einer100-Prozent-Finanzierung höher aus. "Wichtig ist bei der Kalkulation auch dieBerücksichtigung der Anschlussfinanzierung: Da die Zinsbindung üblicherweise bei10 bis 15 Jahren liegt, könnte es bei zwischenzeitlich eventuell gestiegenenZinsen dann finanziell eng werden", so Scharfenorth weiter.Fazit: Nur für wenige Personen kommt eine Vollfinanzierung in Frage. Sind nichtalle Rahmenbedingungen erfüllt, ist eine Finanzierung mit mindestens 20 ProzentEigenkapital die risikofreiere Variante. Wie eine solche Finanzierung aussehenkönnte, ermitteln Interessierte mit dem Finanzierungsrechner von Baufi24 unterhttps://www.baufi24.de/Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum ThemaImmobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heuteAnlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen dieBerater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer aufihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104820/4459489OTS: Baufi24 GmbHOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell