Bad Oeynhausen (ots) - Die Immobilienpreise in Deutschland boomen!Dabei könnte der Zeitpunkt nicht besser sein, um in ein Eigenheim zuinvestieren. Niedrige Zinsen, hohe Renditen: Michael Ruprecht,Finanzanlagenfachmann und Betreiber des Portals hauskredite.deerklärt, wieso es gerade jetzt sinnvoll ist, eine Immobilie zuerwerben und warum die Deutschen weniger sparen sollten.Hauskredite.de ist ein Service der IVB Neue Medien GmbH. DasOnline-Marketing-Unternehmen ist bereits seit 2013 auf Finanzthemenspezialisiert. Auf www.hauskredite.de wird ein umfassenderHauskredit-Vergleich angeboten. Damit wird die Suche nach dem bestenAngebot für einen passenden Kredit kinderleicht.Doch lohnt sich der Kauf einer Immobilie? Die Wohnimmobilienpreisescheinen sich in den letzten Jahren massiv zu verteuern und weiter zusteigen.Aktuelle Studien belegen jedoch, dass Haus- und Wohnungsbesitzerauf Dauer profitieren, trotz oder sogar gerade wegen desImmobilienbooms. Ein Bericht zur Studie der Bundesbank kommt zu demSchluss: "Immobilien machen Deutsche reicher." Denn eine Untersuchungdes Nettovermögens ergab, dass das Vermögen von Immobilienbesitzernbei durchschnittlich 277.000 Euro netto, in Mieterhaushalten beidurchschnittlich 10.400 Euro liegt.Auch die Bundesbank bestätigt mit Fakten: "Die Deutschen besitzenso viel Geldvermögen wie noch nie zuvor." Was sich zunächst als eineerfreuliche Nachricht anhört, entpuppt sich auf den zweiten Blick alsein Problem: Tatsächlich setzen die meisten Bürger auf Bankeinlagenmit niederschmetternden Zinssätzen. Die fehlende Risikobereitschaftgarantiert eines ganz sicher: Die eigene Vermögensvernichtung! Durchdie Inflation stagniert das Geldvermögen trotz größterSparanstrengung. Dabei gibt es eine unendliche Auswahl angewinnbringenden Anlagen. Immer noch gewinnen Häuser und Wohnungen anWert dazu.Ein weiteres Argument für den Kauf einer Immobilie sind dieniedrigen Zinsen. Schon lange war ein Hauskredit nicht so günstig wieaktuell. Überzeugen Sie sich am besten gleich selbst aufwww.hauskredite.de: Lieber heute als morgen.Pressekontakt:Michael RuprechtIVB Neue Medien GmbHWilhelmstr. 232545 Bad Oeynhausen+49 (0)5731-4962676info@ivbnm.deOriginal-Content von: IVB Neue Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell